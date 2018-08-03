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    Шоу-биз

    Украинский ресторатор и телеведущий выйдет на паркет шоу «Танцы со звездами»

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    Николай Тищенко - Украинский ресторатор и телеведущий выйдет на паркет шоу «Танцы со звездами»
    Николай Тищенко

    Николай Тищенко подтвердил свое участие в проекте

    Об своем решении Николай Тищенко сообщил на своей странице в соцсети.

    В Instagram популярный украинский ресторатор и телеведущий опубликовал забавное видео, а также бросил вызов певице Злате Огневич.

    Примет ли вызов Злата Огневич, а также с кем из профессиональных танцовщиц выйдет на паркет Николай Тищенко, поклонники проекта узнают уже совсем скоро.

    Напомним, что в проекте согласились принять участие: Слава из группы «НеАнгелы», грузинский красавец Иракли Макацария, украинская телеведущая Маша Ефросинина, известный боксер Денис Беринчик, экс-ведущая проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкинамериканская звезда американских Dancing with the stars Дмитрий Чаплин. актер Павел Вишняков и  подопечная продюсерского центра Mozgi молодая певица Michelle Andrade.

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