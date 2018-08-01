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    Шоу-биз

    В «Танцах со звездами» примет участие подопечная Потапа

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    Michelle Andrade - В «Танцах со звездами» примет участие подопечная Потапа
    Michelle Andrade

    26 августа украинские знаменитости выйдут на главный паркет Украины

    Как стало известно Scotch, сегодня к звездному составу участников присоединилась подопечная продюсерского центра Mozgi молодая певица Michelle Andrade. 

    На своей странице в Instagram певица опубликовала видео, в котором станцевала на крыше небоскреба и передала #танціззіркамиchallenge известному украинскому ресторатору и телеведущему Николаю Тищенко.

    «Amigos, делайте музыку погромче, потому что я принимаю #танціззіркамиchallenge!  В моей душе сплелись ритмы горячей латины и украинского гопака. И я рада, что смогу делиться своими эмоциями со телезрителями  на главном паркете страны!», - написала певица в соцсети.

    Согласиться ли Николай на предложение Michelle Andrade мы узнаем совсем скоро. А пока, Scotch напоминает, что в проекте «Танцы со звездами» примут участие: исполнитель главной роли в сериале «Опер по вызову» Павел Вишняков, сексапильная Слава Каминская из группы «НеАнгелы», грузинский красавец Иракли Макацария, украинская телеведущая Маша Ефросинина, известный боксер Денис Беринчик, экс-ведущая проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкин и американская звезда американских Dancing with the stars Дмитрий Чаплин.

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