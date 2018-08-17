Сексапильная dj Nana выйдет на паркет шоу «Танцы со звездами»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Экс-солистка популярных групп Nikita и А.R.М.I.A согласилась участвовать в проекте

DJ Nana (Анастасия Кумейко) готова станцевать на паркете самого популярного танцевального шоу Украины.

Стоит отметить, что большинству знаменитостей, которые согласились принять участие в новом сезоне проекта «Танцы со звездами» придется тренироваться в 10 раз больше и дольше. Ведь все мы помним, что помимо отличного вокала, Анастасия Кумейко еще и великолепно танцует. Ее пластике и артистизму позавидуют многие знаменитые танцоры.

Кстати сама Кумейко призналась, что она давно мечтала выйти на главный паркет Украины.

«Участие в проекте «Танцы со звездами» было моей большой мечтой еще в то время, когда я пела в группе А.r.m.i.a. И сейчас, спустя время, когда у меня появилась возможность реализовать себя на паркете, я расцениваю это как вызов самой себе»,- рассказала dj Nana.

Напомним, что кроме Анастасии, свои хореографические таланты продемонстрируют Слава из группы «НеАнгелы», грузинский красавец Иракли Макацария, украинская телеведущая Маша Ефросинина, известный боксер Денис Беринчик, экс-ведущая проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкин, американская звезда американских Dancing with the stars Дмитрий Чаплин. актер Павел Вишняков и подопечная продюсерского центра Mozgi молодая певица Michelle Andrade, украинский ресторатор Николай Тищенко, очаровательная Злата Огневич, телеведущая Леся Никитюк, Павел Зибров и Оксана Марченко.