Певица Нино после расставания с Монатиком призналась, что ее «сильно держит чувство»

Nino Basilaya представила оптимистичный трек-манифест «В ожидании тебя»

Несмотря на юный возраст, певица Нино уже успела заявить о себе в телепроекте «Голос.Дети», дойдя до самого финала. Именно там началось ее сотрудничество с Дмитрием Монатиком, который был наставником девушки, а позже – стал ее продюсером. Этим летом Нино отправилась в сольное плаванье как независимая артистка.

За это время вокруг Нино собралась новая команда. Песню «В ожидании тебя» написала Анастасия Пустовит, которая в один из вечеров просто отправила ее Нино с фразой: «Эта песня про тебя». По словам певицы, когда она начала слушать, расплакалась, настолько точно слова выражали ее личную историю.

Постер к песне «В ожидании тебя». Фото: пресс-служба артистки

Аранжировщиком песни выступил Андрей Вдовиченко.

«Не скрою, иногда мне кажется, что «весь мир против меня», но вера в лучшее всегда побеждает! Этот трек – на 100% про мою реальность, о том, как сильно меня держит чувство привязанности к человеку, которого очень хочу увидеть и услышать, которого так сильно люблю», – говорит певица.

Напомним, ранее мы писали о том, что подопечные Монатика признались, какие гонорары получают за выступления.