Певица Нино после расставания с Монатиком призналась, что ее «сильно держит чувство»
Nino Basilaya представила оптимистичный трек-манифест «В ожидании тебя»
Несмотря на юный возраст, певица Нино уже успела заявить о себе в телепроекте «Голос.Дети», дойдя до самого финала. Именно там началось ее сотрудничество с Дмитрием Монатиком, который был наставником девушки, а позже – стал ее продюсером. Этим летом Нино отправилась в сольное плаванье как независимая артистка.
За это время вокруг Нино собралась новая команда. Песню «В ожидании тебя» написала Анастасия Пустовит, которая в один из вечеров просто отправила ее Нино с фразой: «Эта песня про тебя». По словам певицы, когда она начала слушать, расплакалась, настолько точно слова выражали ее личную историю.
Аранжировщиком песни выступил Андрей Вдовиченко.
«Не скрою, иногда мне кажется, что «весь мир против меня», но вера в лучшее всегда побеждает! Этот трек – на 100% про мою реальность, о том, как сильно меня держит чувство привязанности к человеку, которого очень хочу увидеть и услышать, которого так сильно люблю», – говорит певица.
Напомним, ранее мы писали о том, что подопечные Монатика признались, какие гонорары получают за выступления.
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