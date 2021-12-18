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    Певица Нино после расставания с Монатиком призналась, что ее «сильно держит чувство»

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    Этим летом Нино отправилась в сольное плаванье&nbsp; - Певица Нино после расставания с Монатиком призналась, что ее «сильно держит чувство»
    Этим летом Нино отправилась в сольное плаванье 
    Фото: marieclaire.ua

    Nino Basilaya представила оптимистичный трек-манифест «В ожидании тебя»

    Несмотря на юный возраст, певица Нино уже успела заявить о себе в телепроекте «Голос.Дети», дойдя до самого финала. Именно там началось ее сотрудничество с Дмитрием Монатиком, который был наставником девушки, а позже – стал ее продюсером. Этим летом Нино отправилась в сольное плаванье как независимая артистка.

    За это время вокруг Нино собралась новая команда. Песню «В ожидании тебя» написала Анастасия Пустовит, которая в один из вечеров просто отправила ее Нино с фразой: «Эта песня про тебя». По словам певицы, когда она начала слушать, расплакалась, настолько точно слова выражали ее личную историю.

    Постер к песне «В ожидании тебя». Фото: пресс-служба артистки
    Постер к песне «В ожидании тебя». Фото: пресс-служба артистки

    Аранжировщиком песни выступил Андрей Вдовиченко.

    «Не скрою, иногда мне кажется, что «весь мир против меня», но вера в лучшее всегда побеждает! Этот трек – на 100% про мою реальность, о том, как сильно меня держит чувство привязанности к человеку, которого очень хочу увидеть и услышать, которого так сильно люблю», – говорит певица.

    Напомним, ранее мы писали о том, что подопечные Монатика признались, какие гонорары получают за выступления.

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    Теги: Голос Дети певица шоу-бизнес возраст
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    Певица Нино после расставания с Монатиком призналась, что ее «сильно держит чувство»