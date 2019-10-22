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    Шоу-биз

    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории

    • Розсилка
    Принцесса Диана и принц Чарльз - Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Принцесса Диана и принц Чарльз

    Англичанам предложили назвать самый запоминающийся поцелуй

    Свадьба Леди Ди и принца Чарльза возглавила интересный рейтинг. Их поцелуй на балконе Букингемского дворца признали самым запоминающимся в истории Великобритании.

    Исследование провели по заказу канала History Channel. На первом месте оказался исторический момент на свадьбе принцессы Дианы и принца Чарльза в 1981 году. Фото их поцелуя отметили четверть респондентов.

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    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории
    Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории

    Старший сын королевы и бывшая няня обвенчались в Соборе Святого Павла в присутствии 3500 человек. Здесь присутствовала и премьер-министр Маргарет Тэтчер. Примечательно, что в числе приглашенных оказалась Камилла Паркер-Боулз, которая была тайной любовницей принца Чарльза.

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    свадьба
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