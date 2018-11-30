Подвел наряд: Рита Ора оконфузилась на красной дорожке



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Рита Ора

Легкое бежевое платье поставило артистку в щекотливое положение

Британская певица Рита Ора приехала в столицу Австралии Сидней, чтобы посетить светскую вечеринку Cartier Precious Cargo. Для променада по красной дорожке артистка выбрала воздушное платье бежевого цвета от голландского кутюрье Ирис ван Херпен. Образ звезды дополнили туфли-лодочки на шпильке. Во время прохода по дорожке подул ветер. Сильный порыв приподнял подол наряда певицы, выставив на всеобщее обозрение ее ножки.

Пользователи Сети уже вовсю обсуждают этот пикантный момент. По мнению одних, Рите не мешало бы заняться своими ягодицами, которые она пыталась спрятать за длинным платьем, однако из-за ветра взору публике открылся целлюлит.

Напомним, Рита Ора — британская певица и актриса косоварского происхождения, родившаяся 26 ноября 1990 года в Югославии. В 2009 году она появилась на «Би-би-си» в шоу Eurovision: Your Country Needs Youruen («Евровидение: Вашей стране нужны Вы»), где участвовала в отборе представителя Великобритании на конкурсе песни «Евровидение 2009». Чуть позже она подписала контракт с лейблом Roc Nation.