Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе



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Леся Никитюк instagram.com/lesia_nikituk

Звезда порадовала поклонников откровенными фото

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает свой отпуск. Звезда отдыхает на известном курорте в Турции и радует фанатов снимками в купальниках.

В своем Инстаграме Леся показала пикантные фото, на которых позировала в откровенном бикини. В подписи к фото Никитюк обратилась к несовершеннолетней части подписчиков, которые сегодня пошли в школу, пожелав хорошо учиться и не замыкаться в себе.

«Если у вас в школе будут проблемы с ровесниками, вас будут обижать или обзываться. Никогда не замыкайтесь и не развивайте в себе комплексы!!!! Кто знает какое будущее вас ждет», - поумничала Леся.

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