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    Шоу-биз

    Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе

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    <p>Леся Никитюк</p> <p>instagram.com/lesia_nikituk</p> - Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе

    Леся Никитюк

    instagram.com/lesia_nikituk

    Звезда порадовала поклонников откровенными фото

    Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает свой отпуск. Звезда отдыхает на известном курорте в Турции и радует фанатов снимками в купальниках.

    В своем Инстаграме Леся показала пикантные фото, на которых позировала в откровенном бикини. В подписи к фото Никитюк обратилась к несовершеннолетней части подписчиков, которые сегодня пошли в школу, пожелав хорошо учиться и не замыкаться в себе.

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    Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе
    Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе
    Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе
    Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе
    Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе
    Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе
    Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе
    Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе
    Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе
    Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе
    Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе
    Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе
    Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе
    Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе
    Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе
    Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе
    Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе
    Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе
    Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе
    Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе
    Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе
    Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе
    Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе
    Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе
    Полуобнаженная Никитюк в откровенном бикини пожелала школьникам не замыкаться в себе

    «Если у вас в школе будут проблемы с ровесниками, вас будут обижать или обзываться. Никогда не замыкайтесь и не развивайте в себе комплексы!!!! Кто знает какое будущее вас ждет», - поумничала Леся.

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    Леся Никитюк телеведущая отпуск
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