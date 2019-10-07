Полуобнаженные Остапчук и Прохоров зажгли сексуальным дуэтом на «Танцах со хвехдами»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Владимир Остапчук и Александр Прохоров Фото: instagram.com/tanci1plus1

Пара мужчин выполнила страстный пасадобль

В седьмом эфире «Танцев со звездами» новым парнером удивил шоумен Владимир Остапчук, который вышел на паркет с партнером Анны Ризатдиновой Александром Прохоровым, с которым исполнил эффектный пасадобль под хит Rag'n'Bone Man Human, который посвятили судьи проекту Екатерине Повар.

Примечательно, что мужской дуэт появился на сцене с оголенными торсами, в одних штанах.

Танец двух человек был насыщен большим количеством прыжков, поддержек и страстных движений, отметил и Влад Яма.

«Я очень внимательно слежу с тем, как участники прислушиваются к нашим комментариям и сегодня наконец в глазах Володи я увидел страсть. Неважно, что в танце с мужчиной, но результат есть. Мы дождались. Это было очень по-мужски. Молодцы, круто» , - отметил в своем комментарии Влад Яма.