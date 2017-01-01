Представители британской королевской семьи официально объявили о помолвке Меган Маркл и принца Гарри

Долгожданная новость наконец-то появилась на официальном сайте Кенсингтонского дворца

«Его Королевское Высочество принц Уэльский рад объявить о помолвке принца Гарри и мисс Меган Маркл. Свадьба состоится весной 2018 года. Остальные детали будут объявлены позже. Его Королевское Высочество и мисс Маркл обручились в Лондоне в начале этого месяца. Принц Гарри уже уведомил об этом Ее Величество Королеву и остальных близких членов



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Долгожданная новость наконец-то появилась на официальном сайте Кенсингтонского дворца

«Его Королевское Высочество принц Уэльский рад объявить о помолвке принца Гарри и мисс Меган Маркл. Свадьба состоится весной 2018 года. Остальные детали будут объявлены позже. Его Королевское Высочество и мисс Маркл обручились в Лондоне в начале этого месяца. Принц Гарри уже уведомил об этом Ее Величество Королеву и остальных близких членов семьи. Принц Гарри также получил разрешение и благословение родителей мисс Маркл. Пара будет жить в коттедже Ноттингем в Кенсингтонском дворце», - написано в заявлении.

Отметим, что на прошлой неделе, закончив съемки финальных эпизодов сериала «Форс-мажоры», возлюбленная принца Гарри запаковала вещи и съехала из своего особняка в Торонто.

Как сообщили инсайдеры, мебель была помещена в специальный бокс, предназначенный для временного хранения вещей, а личные вещи отправились в Лондон вместе с Меган Маркл. В британскую столицу актриса прилетела в минувшую субботу и теперь, по данным инсайдеров, занялась обустройством коттеджа Гарри Nottingham Cottage, который расположен на территории Кенсингтонского дворца.

Напомним, что пара познакомилась прошлым летом через общих друзей. Официальное подтверждение их роман получил в ноябре 2016 года, когда Гарри опубликовал открытое письмо к журналистам с просьбой прекратить преследование его девушки.

