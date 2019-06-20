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    Пышнотелая Ким Кардашьян показала сочную фигуру в спортзале

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    <p>Ким Кардашьян</p> <p>instagram.com/kimkardashian/</p> - Пышнотелая Ким Кардашьян показала сочную фигуру в спортзале

    Ким Кардашьян

    instagram.com/kimkardashian/

    Светская львица порадовала поклонников новым фото

    38-летняя Ким Кардашьян тщательно следит за внешним видом и фигурой. Телезвезда призналась, что позволяет себе немного расслабиться – раз в полгода делает небольшой перерыв в занятиях спортом. Супруга Канье Уэста опубликовала фотографию из фитнес-центра. Ким в спортивном бюстгальтере, леггинсах и кожаных митенках делает селфи. Она оперлась коленом на один из тренажеров.

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    Пышнотелая Ким Кардашьян показала сочную фигуру в спортзале
    Пышнотелая Ким Кардашьян показала сочную фигуру в спортзале
    Пышнотелая Ким Кардашьян показала сочную фигуру в спортзале
    Пышнотелая Ким Кардашьян показала сочную фигуру в спортзале
    Пышнотелая Ким Кардашьян показала сочную фигуру в спортзале
    Пышнотелая Ким Кардашьян показала сочную фигуру в спортзале
    Пышнотелая Ким Кардашьян показала сочную фигуру в спортзале
    Пышнотелая Ким Кардашьян показала сочную фигуру в спортзале
    Пышнотелая Ким Кардашьян показала сочную фигуру в спортзале
    Пышнотелая Ким Кардашьян показала сочную фигуру в спортзале
    Пышнотелая Ким Кардашьян показала сочную фигуру в спортзале
    Пышнотелая Ким Кардашьян показала сочную фигуру в спортзале
    Пышнотелая Ким Кардашьян показала сочную фигуру в спортзале
    instagram.com/kimkardashian/

     «Я снова в спортзале! Каждые шесть месяцев я выделяю две недели на отдых. Иногда вам просто нужен перерыв, чтобы перезарядиться и расслабиться», – призналась Кардашьян. Она добавила, что быстро начинает скучать по физической нагрузке и с удовольствием возвращается к занятиям.

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    Кардашьян селфи отдых
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