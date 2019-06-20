Пышнотелая Ким Кардашьян показала сочную фигуру в спортзале



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Ким Кардашьян instagram.com/kimkardashian/

Светская львица порадовала поклонников новым фото

38-летняя Ким Кардашьян тщательно следит за внешним видом и фигурой. Телезвезда призналась, что позволяет себе немного расслабиться – раз в полгода делает небольшой перерыв в занятиях спортом. Супруга Канье Уэста опубликовала фотографию из фитнес-центра. Ким в спортивном бюстгальтере, леггинсах и кожаных митенках делает селфи. Она оперлась коленом на один из тренажеров.

«Я снова в спортзале! Каждые шесть месяцев я выделяю две недели на отдых. Иногда вам просто нужен перерыв, чтобы перезарядиться и расслабиться», – призналась Кардашьян. Она добавила, что быстро начинает скучать по физической нагрузке и с удовольствием возвращается к занятиям.



