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    Шоу-биз

    Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев египтян

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    Рами Малек - Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев египтян
    Рами Малек

    В Каире далеко не все поняли радость местных СМИ в связи с победой актера на «Оскаре»

     «Оскаровского» лауреата Рами Малека обвинили на родине в подрыве моральных устоев египтян. С таким громким заявлением в адрес известного актера выступил депутат парламента страны.

    Речь идет о роли Малека в кинофильме «Богемская рапсодия» Брайана Сингера, в котором артист сыграл Фредди Меркьюри. За участие в этой ленте Рами получил премию «Оскар» на церемонии, прошедшей 24 февраля в Лос-Анджелесе.

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    Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев египтян
    Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев египтян
    Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев египтян
    Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев египтян
    Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев египтян
    Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев египтян
    Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев египтян
    Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев египтян
    Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев египтян
    Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев египтян
    Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев египтян
    Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев египтян
    Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев египтян
    Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев египтян
    Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев египтян
    Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев египтян
    Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев египтян
    Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев египтян

    Египетский политик считает, что Малек пропагандирует аморальный образ жизни, что может пагубно повлиять на молодежь в этой арабской стране, поскольку актер стал для многих объектом для подражания, особенно после «Оскара».

     «Роль, сыгранная Малеком в кинокартине, далека от его реальной персоны, однако с ее помощью он пытается пропагандировать нетрадиционную ориентацию», - говорят парламентарии.

    Политик также добавил, что он очень удивился, когда египетская пресса стала праздновать его победу на церемонии.

    артист актер СМИ
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