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    Шоу-биз

    Разведенная Слава Каминская закрутила роман

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    <p>Слава Каминская</p> <p>instagram.com/babaslavka</p> - Разведенная Слава Каминская закрутила роман

    Слава Каминская

    instagram.com/babaslavka

    Артистка снова не одинока

    Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская, которая в июле рассталась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, снова не одинока, говорится в «Светской жизни».

    «Есть отношения. Как говорит моя коллега, счастье любит тишину», - прокомментировала Каминская.

    Вместе с тем звезда не исключает, что может выйти замуж не только в четвертый раз, но и в пятый раз.

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    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман
    Разведенная Слава Каминская закрутила роман

    «Если рядом со мной будет человек, который не будет мне подходить, то будет и пятый, и шестой», - призналась певица.

    «Я вам скажу, что я до сих пор не знаю, почему мы расстались. Я не знаю, может другая, другой. Я не намекаю, но я действительно не знаю, почему мы расстались. Инициатива была, конечно, его. Ну как я как мать могла расстаться с мужем. Даже тогда, когда меня что-то не устраивало, я мать, у меня есть дети и я бы этого никогда не сделала. и я могу немножко старше и мудрее, а кто-то молодой и хочется погулять, но когда придет же ум», - сказала исполнительница.

    На вопрос, что именно Эдгара не устраивало в отношениях с ней, Слава ответила: «Ему не нравилось то, что у меня было личное мнение, а я как жена должна соглашаться со всем».

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    дети певица Слава Каминская
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