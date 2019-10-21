Разведенная Слава Каминская закрутила роман



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Слава Каминская instagram.com/babaslavka

Артистка снова не одинока

Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская, которая в июле рассталась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, снова не одинока, говорится в «Светской жизни».

«Есть отношения. Как говорит моя коллега, счастье любит тишину», - прокомментировала Каминская.

Вместе с тем звезда не исключает, что может выйти замуж не только в четвертый раз, но и в пятый раз.

«Если рядом со мной будет человек, который не будет мне подходить, то будет и пятый, и шестой», - призналась певица.

«Я вам скажу, что я до сих пор не знаю, почему мы расстались. Я не знаю, может другая, другой. Я не намекаю, но я действительно не знаю, почему мы расстались. Инициатива была, конечно, его. Ну как я как мать могла расстаться с мужем. Даже тогда, когда меня что-то не устраивало, я мать, у меня есть дети и я бы этого никогда не сделала. и я могу немножко старше и мудрее, а кто-то молодой и хочется погулять, но когда придет же ум», - сказала исполнительница.

На вопрос, что именно Эдгара не устраивало в отношениях с ней, Слава ответила: «Ему не нравилось то, что у меня было личное мнение, а я как жена должна соглашаться со всем».