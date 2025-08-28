У Києві пролунала серія вибухів (оновлюється)

Окупанти атакують Київ балістикою

У ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакує Україну безпілотниками та ракетами. Під ударом балістики наразі знаходиться Київ, передає «Главком».

Київ перебуває під атакою окупантів, у столиці пролунала серія гучних вибухів. Як відомо, по місту б'ють балістичними ракетами.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що у Києві пролунало близько десяти вибухів.

Оновлення 03:20

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що екстрені служби виїхали в Шевченківський, Дніпровський та Дарницький райони.

«Також падіння уламків у Деснянському районі. Служби прямують», – написав Кличко.

Оновлення 03:45

Попередньо, в Дарницькому районі є пошкодження у двох житлових будинках.

Оновлення 04:00

Начальник Київської міської військової адміністрації повідомив, що у Дарницькому районі внаслідок атаки сталося займання, горить дитячий садочок, а у Дніпровському районі пожежа в житловій багатоповерхівці.

Кличко написав, що наразі екстрені служби працюють у трьох районах столиці.

Попередньо:

Медики госпіталізували двох постраждалих.

У Дарницькому пошкоджені 2 житлових будинки. Також гасять пожежу в нежитловій забудові.

У Дніпровському – падіння уламків на триповерхову офісну будівлю. Є загоряння. Також пожежа в багатоповерховому будинку.

У Шевченківському постраждала нежитлова забудова.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ БпЛА. Один із ворожих безпілотників впав біля житлового будинку, повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Віталія Кличка.

За інформацією Кличка, в Святошинському районі Києва у двір 9-поверхового житлового будинку впав ворожий БпЛА.

Раніше американський лідер Дональд Трамп повідомив, що питання гарантій безпеки для України поки що не розглядалися детально, але запевнив, що США братимуть участь у цьому процесі. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає «Главком».

«Ми не знаємо, якими будуть гарантії безпеки, тому що ми навіть не обговорювали деталей. Подивимося. По-перше, Європа надасть їм (Україні, – «Главком») значні гарантії безпеки, і вона повинна це зробити, тому що перебуває поруч. Але ми будемо залучені з позиції резерву, ми будемо допомагати їм», – сказав Трамп.

Як відомо, дискусії серед європейських союзників щодо можливого направлення європейських миротворчих сил в Україну в рамках майбутньої мирної угоди з Росією викликали негативну реакцію та запеклі дебати в Німеччині. Це питання розкриває історичні травми, політичні розбіжності та сумніви щодо військового потенціалу країни.

До слова, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію.

Також міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що гарантії безпеки для України мають «фактично наближатися до того, що означає членство в НАТО». За словами глави німецького МЗС, без цієї умови від України не можна вимагати поступитися своїми територіями.