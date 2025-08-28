Європейський Союз викликав російського посла «на килим» через масований удар по Києву

У Києві вже 16 загиблих внаслідок російського обстрілу

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас відреагували на атаку Росії по Києву і викликали посла РФ в Брюсселі, пише «Главком».

Кая Каллас назвала черговий обстріл Росією України «глузуванням з мирних зусиль» і повідомила про виклик посла РФ у Брюсселі.

«Я щойно розмовляла зі своїми колегами з представництва ЄС у Києві, після того, як наша будівля була пошкоджена російським ударом. Ваша рішучість продовжувати підтримувати Україну додає нам сил. Жодна дипломатична місія ніколи не повинна бути мішенню. У відповідь ми викликаємо російського посла в Брюсселі», – написала Каллас у Х.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що обурена обстрілом української столиці, який назвала «найсмертоноснішим з липня».

За її словами, дві російські ракети поспіль, з інтервалом 20 секунд, влучили на відстані 50 метрів від делегації ЄС. Ніхто зі співробітників не постраждав.

Фон дер Ляєн пообіцяла незабаром представити 19-й санкційний пакет і просувати роботу над замороженими активами РФ, щоб використати їх для військової допомоги Україні та її відбудови.

«Незабаром ми представимо наш 19-й пакет жорстких санкцій. І паралельно ми просуваємо роботу щодо заморожених російських активів, щоб зробити свій внесок за оборону та відбудову України. І, звичайно, ми виявляємо рішучу й непохитну підтримку Україні, нашому сусіду, партнеру, другу та нашому майбутньому члену», – сказала фон дер Ляєн.

Як відомо, у результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс «Української правди».

«Главком» вже повідомляв, що через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня.

Зауважимо, що завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня.

Також повідомлялось, що після чергової масованої комбінованої атаки Росії на Київ рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки удару. До робіт залучено авіацію. Гелікоптери ДСНС допомагають гасити масштабні пожежі, які виникли в результаті влучань

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Нагадаємо, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас вимагає від Російської Федерації припинити вбивства та вести переговори про мир.

Каллас наголосила, що поки світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетами. «Нічна атака на Київ свідчить про свідомий вибір ескалації конфлікту та зневагу до мирних зусиль. Росія повинна припинити вбивства та розпочати переговори», – каже вона.

Зауважимо, через російську атаку в ніч на 28 серпня на столицю вже відомо про 15 загиблих. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед загиблих у Києві – троє дітей. Найменшій дитині, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу, було лише два роки.

Кличко повідомив, що у столиці зафіксовано багато руйнувань у різних районах. Наслідки фіксують у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському та Деснянському районах.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура: заклади освіти, торгівельні центри, житлові будинки, транспортна інфраструктура.

За повідомленням міського голови, у Дарницькому дайоні, де вщент зруйнована багатоповерхівка, рятувальники продовжують шукати людей під завалами. У Києві розгорнуто оперативні штаби для допомоги всім постраждалим.