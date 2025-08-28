Головна Новини
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
У Києві триває аварійно-рятувальна операція
фото: ДСНС

British Council зберігає можливість звʼязатися електронною поштою

Через російський масований комбінований обстріл офіс Британської Ради (British Council) у Києві буде зачиненим. Будівля зазнала значних пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу у ніч на 28 серпня. Про це йдеться на сторінці British Council, передає «Главком».

«Унаслідок нічної атаки на Київ наш офіс зазнав значних пошкоджень і залишатиметься зачиненим для відвідувачів до подальшого повідомлення. Попри можливі затримки з відповідями, ми продовжуємо нашу роботу з українськими партнерами в галузях освіти та культури. З нами можна зв’язатися електронною поштою», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, у результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс «Української правди».

«Главком» вже повідомляв, що через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня.

Зауважимо, що завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня. 

Також повідомлялось, що після чергової масованої комбінованої атаки Росії на Київ рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки удару. До робіт залучено авіацію. Гелікоптери ДСНС допомагають гасити масштабні пожежі, які виникли в результаті влучань

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Нагадаємо, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас вимагає від Російської Федерації припинити вбивства та вести переговори про мир.

Каллас наголосила, що поки світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетами. «Нічна атака на Київ свідчить про свідомий вибір ескалації конфлікту та зневагу до мирних зусиль. Росія повинна припинити вбивства та розпочати переговори», – каже вона.

Зауважимо, через російську атаку в ніч на 28 серпня на столицю вже відомо про 14 загиблих. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед загиблих у Києві – троє дітей. Найменшій дитині, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу, було лише два роки.

Кличко повідомив, що у столиці зафіксовано багато руйнувань у різних районах. Наслідки фіксують у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському та Деснянському районах.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура: заклади освіти, торгівельні центри, житлові будинки, транспортна інфраструктура.

За повідомленням міського голови, у Дарницькому дайоні, де вщент зруйнована багатоповерхівка, рятувальники продовжують шукати людей під завалами. У Києві розгорнуто оперативні штаби для допомоги всім постраждалим.

