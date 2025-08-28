«РФ доводить свою сатанинську сутність». Епіфаній відреагував на обстріл України

Загарбники завдали масованого удару по Україні у день, коли РФ відзначає Успіння Пресвятої Діви Марії

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній відреагував на масований удар по Києву та областях України. За його словами, у той день, коли росіяни мали б вшановувати Богородицю, вони примножують смерті та руйнування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис митрополита.

Сьогодні, 28 серпня, за старим календарем, якого дотримуються в російському патріархаті, відзначається Успіння Богородиці. «Але російське святкування – як бачимо і чуємо, є святкуванням іродовим. На словах російська імперія зла вдає з себе «захисницю православʼя», але ділами доводить свою сатанинську сутність», – каже він.

Як зазначив Епіфаній, Успенська Печерська лавра разом з цілим Києвом здригалася цієї ночі від вибухів. «Писання свідчить: «Сам сатана набирає вигляду ангела свiтла, а тому не велика рiч, коли й слуги його набирають вигляду служителiв правди; але кiнець їх буде по дiлах їхніх», – наголосив митрополит.

Предстоятель ПЦУ зазначив, що, попри намагання російського диктатора удавати з себе християнина й миротворця, Путін віддає накази атакувати Україну. «Воістину цей слуга сатани, що вдає з себе «служителя правди», заслуговує на немилосердний суд і кару Божу, бо сам є безбожним і немилосердним, лицемірним і неправдомовним!» – каже він.

Митрополит наголосив, що завтра ПЦУ відзначатиме Усікновення глави Іоана Хрестителя. «Тоді ганебний тиран Ірод на догоду своїм друзям і коханці, святкуючи, віддав наказ стратити пророка Божого, який викривав його злочини. Але, як ми знаємо з історії, недовгим по тому було Іродове правління, якого він був позбавлений, і смерть його була ганебною та у вигнанні. Нехай і на цього нового Ірода, служителя сатани, і на поплічників його прийде кара Божа за всі злочини, які він вчинив та продовжує чинити, за всю невинно пролиту кров і за всі завдані ним страждання!» – підсумував Епіфаній.

Нагадаємо, російські терористи атакували цієї ночі Київ. Внаслідок ударів безпілотниками та ракетами відомо про щонайменше 14 вбитих.

До слова, завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю.

Як повідомлялося, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас вимагає від Російської Федерації припинити вбивства та вести переговори про мир. Через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.