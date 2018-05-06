Опубликована видеовизитка Melovin для конкурса «Евровидение-2018»
- Сьогодні, 11:06
-
Розсилка
Видеоролик опубликован на официальном на сайте европейского песенного конкурса
На официальном Youtube-канале международного песенного конкурса «Евровидение-2018» опубликована видеовизитка представителя Украины, исполнителя Melovin. В коротком видеоролике представлена краткая биография артиста и история создания песни Under the Ladder, которую представитель Украины исполнит во втором полуфинале конкурса.
Стоит отметить, что после первой репетиции Melovin на сцене «Евровидения-2018» букмекеры существенно повысили шансы певца пройти в финал конкурса.
По мнению экспертов, представитель Украины может занять 4 место во втором полуфинале.
Напомним, что в этом году престижный европейский песенный конкурс пройдет в Лиссабоне (Португалия) 8, 10 и 12 мая. Сможет ли украинский исполнитель покорить Европу, мы узнаем уже совсем скоро.
Читайте также: Верка Сердючка записала сенсационное видеообращение к Melovin: Кайфани и спали все к едренной матери!