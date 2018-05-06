  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Опубликована видеовизитка Melovin для конкурса «Евровидение-2018»

    Видеоролик опубликован на официальном на сайте европейского песенного конкурса
    На официальном Youtube-канале международного песенного конкурса «Евровидение-2018» опубликована видеовизитка представителя Украины, исполнителя Melovin. В коротком видеоролике представлена краткая биография артиста и история создания песни Under the Ladder, которую представитель Украины исполнит во втором полуфинале
    • Сьогодні, 11:06
    • Розсилка
    Melovin
    Melovin

    Видеоролик опубликован на официальном на сайте европейского песенного конкурса

    На официальном Youtube-канале международного песенного конкурса «Евровидение-2018» опубликована видеовизитка представителя Украины, исполнителя Melovin. В коротком видеоролике представлена краткая биография артиста и история создания песни Under the Ladder, которую представитель Украины исполнит во втором полуфинале конкурса.

    Стоит отметить, что после первой репетиции Melovin на сцене «Евровидения-2018» букмекеры существенно повысили шансы певца пройти в финал конкурса.

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Опубликована видеовизитка Melovin для конкурса «Евровидение-2018»
    Опубликована видеовизитка Melovin для конкурса «Евровидение-2018»
    Опубликована видеовизитка Melovin для конкурса «Евровидение-2018»
    Опубликована видеовизитка Melovin для конкурса «Евровидение-2018»
    Опубликована видеовизитка Melovin для конкурса «Евровидение-2018»
    Опубликована видеовизитка Melovin для конкурса «Евровидение-2018»
    Опубликована видеовизитка Melovin для конкурса «Евровидение-2018»
    Опубликована видеовизитка Melovin для конкурса «Евровидение-2018»
    Опубликована видеовизитка Melovin для конкурса «Евровидение-2018»
    Опубликована видеовизитка Melovin для конкурса «Евровидение-2018»
    Опубликована видеовизитка Melovin для конкурса «Евровидение-2018»
    Опубликована видеовизитка Melovin для конкурса «Евровидение-2018»
    Опубликована видеовизитка Melovin для конкурса «Евровидение-2018»
    Опубликована видеовизитка Melovin для конкурса «Евровидение-2018»
    Опубликована видеовизитка Melovin для конкурса «Евровидение-2018»
    Опубликована видеовизитка Melovin для конкурса «Евровидение-2018»
    Опубликована видеовизитка Melovin для конкурса «Евровидение-2018»
    Опубликована видеовизитка Melovin для конкурса «Евровидение-2018»

    По мнению экспертов, представитель Украины может занять 4 место во втором полуфинале

    Напомним, что в этом году престижный европейский песенный конкурс пройдет в Лиссабоне (Португалия) 8, 10 и 12 мая. Сможет ли украинский исполнитель покорить Европу, мы узнаем уже совсем скоро.

    Читайте также: Верка Сердючка записала сенсационное видеообращение к Melovin: Кайфани и спали все к едренной матери!

    Читайте також
    Евровидение 2018 Melovin
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ