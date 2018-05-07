Пенелопа Крус показала лицо без макияжа
- Сьогодні, 17:52
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Артистка таким образом поблагодарила Дубай за прекрасный отдых
Популярная испанская актриса Пенелопа Крус, фильм с которой откроем Каннский кинофестиваль, опубликовала на своей странице в Instagram селфи без макияжа.
Часто селебритиз стесняются выходить на публику без макияжа, поскольку их внешний вид иногда далек от идеала, а морщины и покраснение кожи – такая же проблема, как и у любой женщины.
Однако Крус – одна из немногих, кто смело демонстрирует свою внешность без косметики.
44-летняя актриса после райского отдыха в Дубае решила сделать фото на память. Пенелопа Крус позирует перед камерой в пляжном наряде и шляпе. При этом звезда не имеет макияжа.
«Спасибо, Дубаи! Увидимся в следующий раз», – написала Пенелопа Крус, сложив губы для поцелуя. Поклонники артистки отметили, что на этом снимке она выглядит безукоризненно.
Наиболее известные свои роли Крус исполнила в фильмах «Пираты Карибского моря: На странных берегах», «Вики. Кристина. Барселона», «Ванильное небо», «Кокаин», «Фанфан-тюльпан» и десятках других. В 2010 году Пенелопа Круз вышла замуж за актера Хавьера Бардема. Супруги воспитывают сына Лео и дочь Луну.
Джерело: 24 канал