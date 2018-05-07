Даша Астафьева рассказала про нестандартный метод борьбы с похмельем
- Сьогодні, 16:27
-
Розсилка
Даша Астафьева и Наталья Гарипова
У каждого свои методы борьбы с похмельем: кто-то плачет, кто-то ест, а кто-то пытается уснуть
Украинская певица Даша Астафьева рассказала в эфире программы «Вечер с Натальей Гариповой» курьезный случай, который случился с ней после вечеринки.
Однажды, с легкого похмелья, она села в машину к совершенно незнакомому водителю и в этот момент решила отрепетировать сцену из спектакля, к которому она готовилась.
«Скотина! Где ты был? Где она?», - так начала своей монолог Астафьва.
Как отреагировал мужчина и чем это закончилось для Даши смотрите прямо сейчас!
Читайте также: Шарлотта из «Секса в большом городе» стала мамой во второй раз