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    Даша Астафьева рассказала про нестандартный метод борьбы с похмельем

    У каждого свои методы борьбы с похмельем: кто-то плачет, кто-то ест, а кто-то пытается уснуть
    Украинская певица Даша Астафьева рассказала в эфире программы «Вечер с Натальей Гариповой» курьезный случай, который случился с ней после вечеринки. Однажды, с легкого похмелья, она села в машину к совершенно незнакомому водителю и в этот момент решила отрепетировать сцену из спектакля, к которому она готовилась. «Скотина! Где
    • Сьогодні, 16:27
    • Розсилка
    Даша Астафьева и Наталья Гарипова
    Даша Астафьева и Наталья Гарипова

    У каждого свои методы борьбы с похмельем: кто-то плачет, кто-то ест, а кто-то пытается уснуть

    Украинская певица Даша Астафьева рассказала в эфире программы «Вечер с Натальей Гариповой» курьезный случай, который случился с ней после вечеринки.

    Однажды, с легкого похмелья, она села в машину к совершенно незнакомому водителю и в этот момент решила отрепетировать сцену из спектакля, к которому она готовилась.

    «Скотина! Где ты был? Где она?», - так начала своей монолог Астафьва.

    Как отреагировал мужчина и чем это закончилось для Даши смотрите прямо сейчас!

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