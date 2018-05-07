Даша Астафьева рассказала про нестандартный метод борьбы с похмельем

У каждого свои методы борьбы с похмельем: кто-то плачет, кто-то ест, а кто-то пытается уснуть

Украинская певица Даша Астафьева рассказала в эфире программы «Вечер с Натальей Гариповой» курьезный случай, который случился с ней после вечеринки. Однажды, с легкого похмелья, она села в машину к совершенно незнакомому водителю и в этот момент решила отрепетировать сцену из спектакля, к которому она готовилась. «Скотина! Где



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Даша Астафьева и Наталья Гарипова

У каждого свои методы борьбы с похмельем: кто-то плачет, кто-то ест, а кто-то пытается уснуть

Украинская певица Даша Астафьева рассказала в эфире программы «Вечер с Натальей Гариповой» курьезный случай, который случился с ней после вечеринки.

Однажды, с легкого похмелья, она села в машину к совершенно незнакомому водителю и в этот момент решила отрепетировать сцену из спектакля, к которому она готовилась.

«Скотина! Где ты был? Где она?», - так начала своей монолог Астафьва.

Как отреагировал мужчина и чем это закончилось для Даши смотрите прямо сейчас!

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