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    Самая известная пышнотелая модель удивила обтягивающим мини

    Манекенщица без стеснения демонстрирует свой целлюлит
    Одна из самых высокооплачиваемых plus-size моделей Эшли Грэм пришла на Бал Института костюма Met Gala 2018. Специально для этого мероприятия она выбрала эффектное короткое платье цвета металлик и плащ-накидку из такой же ткани. Это образ дополнялся босоножками на высоких каблуках, а также блестящими аксессуарами. При этом модель не постеснялась
    • Сьогодні, 16:10
    • Розсилка
    Эшли Грэм
    Эшли Грэм

    Манекенщица без стеснения демонстрирует свой целлюлит

    Одна из самых высокооплачиваемых plus-size моделей Эшли Грэм пришла на Бал Института костюма Met Gala 2018. Специально для этого мероприятия она выбрала эффектное короткое платье цвета металлик и плащ-накидку из такой же ткани.

    Это образ дополнялся босоножками на высоких каблуках, а также блестящими аксессуарами. При этом модель не постеснялась продемонстрировать целлюлит на бедрах. Она смело позировала перед объективами фотографов. Этот выход журналисты сразу окрестили очередным заявлением звезды подиумов в пользу бодипозитива.

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    Самая известная пышнотелая модель удивила обтягивающим мини
    Самая известная пышнотелая модель удивила обтягивающим мини
    Самая известная пышнотелая модель удивила обтягивающим мини
    Самая известная пышнотелая модель удивила обтягивающим мини
    Самая известная пышнотелая модель удивила обтягивающим мини

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    Джерело: 24 канал

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