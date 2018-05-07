Самая известная пышнотелая модель удивила обтягивающим мини

Манекенщица без стеснения демонстрирует свой целлюлит

Одна из самых высокооплачиваемых plus-size моделей Эшли Грэм пришла на Бал Института костюма Met Gala 2018. Специально для этого мероприятия она выбрала эффектное короткое платье цвета металлик и плащ-накидку из такой же ткани. Это образ дополнялся босоножками на высоких каблуках, а также блестящими аксессуарами. При этом модель не постеснялась



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Эшли Грэм

Манекенщица без стеснения демонстрирует свой целлюлит

Одна из самых высокооплачиваемых plus-size моделей Эшли Грэм пришла на Бал Института костюма Met Gala 2018. Специально для этого мероприятия она выбрала эффектное короткое платье цвета металлик и плащ-накидку из такой же ткани.

Это образ дополнялся босоножками на высоких каблуках, а также блестящими аксессуарами. При этом модель не постеснялась продемонстрировать целлюлит на бедрах. Она смело позировала перед объективами фотографов. Этот выход журналисты сразу окрестили очередным заявлением звезды подиумов в пользу бодипозитива.

Джерело: 24 канал