Съемки второй части «Оно» начнутся в июне
- Сьогодні, 18:18
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Экранизация второй части культового романа Стивена Кинга «Оно» стартует уже этим летом
Продолжение драматического триллера выйдет на экраны в сентябре 2019 года.
Андрес Мускетти, режиссер первого фильма о демоническом клоуне Пеннивайзе, приступит к съемкам 18 июня. Городок Дерри опять воссоздадут на канадской студии Pinewood Toronto Studios.
По сюжету главные герои приезжают в родной город спустя 27 лет и узнают, что зло снова пробудилось. Актеры на роли повзрослевших детей пока не найдены. Но уж известно, что Билл Скарсгард согласился вернуться к образу Пеннивайза.
Премьера фильма ужасов «Оно» состоялась в сентябре 2017 года. Лента заработала в мировом прокате 372 миллиона долларов при бюджете в 35 миллионов.