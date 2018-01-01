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    Шоу-биз

    Съемки второй части «Оно» начнутся в июне

    Экранизация второй части культового романа Стивена Кинга «Оно» стартует уже этим летом
     Продолжение драматического триллера выйдет на экраны в сентябре 2019 года. Андрес Мускетти, режиссер первого фильма о демоническом клоуне Пеннивайзе, приступит к съемкам 18 июня. Городок Дерри опять воссоздадут на канадской студии Pinewood Toronto Studios. По сюжету главные герои приезжают в родной город спустя 27 лет и узнают, что зло
    • Сьогодні, 18:18
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    Экранизация второй части культового романа Стивена Кинга «Оно» стартует уже этим летом

     Продолжение драматического триллера выйдет на экраны в сентябре 2019 года.

    Андрес Мускетти, режиссер первого фильма о демоническом клоуне Пеннивайзе, приступит к съемкам 18 июня. Городок Дерри опять воссоздадут на канадской студии Pinewood Toronto Studios.

    По сюжету главные герои приезжают в родной город спустя 27 лет и узнают, что зло снова пробудилось. Актеры на роли повзрослевших детей пока не найдены. Но уж известно, что Билл Скарсгард согласился вернуться к образу Пеннивайза.

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    Съемки второй части «Оно» начнутся в июне
    Съемки второй части «Оно» начнутся в июне
    Съемки второй части «Оно» начнутся в июне
    Съемки второй части «Оно» начнутся в июне
    Съемки второй части «Оно» начнутся в июне

    Премьера фильма ужасов «Оно» состоялась в сентябре 2017 года. Лента заработала в мировом прокате 372 миллиона долларов при бюджете в 35 миллионов. 

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