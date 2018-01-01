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    За ремейк диснеевского мультфильма о короле Артуре взялся режиссер хоррора «28 недель спустя»

    Известный режиссер готов работать над новой версией мультфильма
    Хуан Карлос Фреснадильо, известный как режиссер хоррора «28 недель спустя», ведет переговоры о работе над ремейком диснеевского мультфильма 1963 года. Речь идет об анимационной ленте «Меч в камне», рассказывающей о юном Артуре, которого воспитывает волшебник Мерлин. Мультфильм является вольной экранизацией книги Теренса
    • Сьогодні, 12:26
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    Кадр из мультфильма&nbsp;&laquo;Меч в камне&raquo;
    Кадр из мультфильма «Меч в камне»

    Известный режиссер готов работать над новой версией мультфильма

    Хуан Карлос Фреснадильо, известный как режиссер хоррора «28 недель спустя», ведет переговоры о работе над ремейком диснеевского мультфильма 1963 года. Речь идет об анимационной ленте «Меч в камне», рассказывающей о юном Артуре, которого воспитывает волшебник Мерлин. Мультфильм является вольной экранизацией книги Теренса Уайта.

     «Меч в камне» стал последним фильмом, выпущенным студией перед смертью Уолта Диснея. Сценарий ремейка доверили Брайану Когману, являющемуся сценаристом и продюсером «Игры престолов». Продюсером готовящегося ремейка мультфильма стал Бригэм Тейлор («Книга Джунглей»).

    «Меч в камне» - второй диснеевский проект о короле Артуре, который на данный момент находится в разработке. Постановкой фильма о волшебнике Мерлине займется режиссер фильмов «Чужой», «Чужой: Завет», «Прометей» Ридли Скотт.   

    Джерело: Киноафиша

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