За ремейк диснеевского мультфильма о короле Артуре взялся режиссер хоррора «28 недель спустя»

Известный режиссер готов работать над новой версией мультфильма

Хуан Карлос Фреснадильо, известный как режиссер хоррора «28 недель спустя», ведет переговоры о работе над ремейком диснеевского мультфильма 1963 года. Речь идет об анимационной ленте «Меч в камне», рассказывающей о юном Артуре, которого воспитывает волшебник Мерлин. Мультфильм является вольной экранизацией книги Теренса



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Кадр из мультфильма «Меч в камне»

Известный режиссер готов работать над новой версией мультфильма

Хуан Карлос Фреснадильо, известный как режиссер хоррора «28 недель спустя», ведет переговоры о работе над ремейком диснеевского мультфильма 1963 года. Речь идет об анимационной ленте «Меч в камне», рассказывающей о юном Артуре, которого воспитывает волшебник Мерлин. Мультфильм является вольной экранизацией книги Теренса Уайта.

«Меч в камне» стал последним фильмом, выпущенным студией перед смертью Уолта Диснея. Сценарий ремейка доверили Брайану Когману, являющемуся сценаристом и продюсером «Игры престолов». Продюсером готовящегося ремейка мультфильма стал Бригэм Тейлор («Книга Джунглей»).

«Меч в камне» - второй диснеевский проект о короле Артуре, который на данный момент находится в разработке. Постановкой фильма о волшебнике Мерлине займется режиссер фильмов «Чужой», «Чужой: Завет», «Прометей» Ридли Скотт.

Джерело: Киноафиша