Шарлиз Терон сменила имидж для церемонии «Оскар»
-
Розсилка
Актриса отказалась от платинового оттенка волос, который носила много лет
Шарлиз Терон радикально преобразилась для церемонии вручения «Оскара». На красной дорожке престижной кинопремии актриса появилась с новой прической, решив сменить свой платиновый оттенок волос.
Своему прежнему образу артистка не изменяла на протяжении многих лет. Теперь же перед гостями «Оскара» она предстала брюнеткой с укороченной стрижкой боб. Для выхода в свет 43-летняя звезда фильмов «Адвокат дьявола» и «Форсаж 8» выбрала голубое платье Dior с открытой спиной, а дополнением к роскошному наряду стали ожерелье и массивные браслеты Bvlgari с бриллиантами.
Новый образ Шарлиз создали парикмахер визажист Кейт Ли и звездный парикмахер Адир Абергель, сотрудничавший с Энн Хэтэуэй, Кирстен Данст, Кирой Найтли и многими другими голливудскими актрисами. Как отмечает портал ENews, сменить имидж Терон по совету ее стилистом могла решиться не заранее, а едва ли не в последние минуты перед церемонией.
Напомним, последней киноролью Шарлиз Терон стала роль матери-одиночки в фильме «Талли» режиссера Джейсона Райтмана, мировая премьера картины состоялась в апреле 2018 года.