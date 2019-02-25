Шарлиз Терон сменила имидж для церемонии «Оскар»



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Шарлиз Терон

Актриса отказалась от платинового оттенка волос, который носила много лет

Шарлиз Терон радикально преобразилась для церемонии вручения «Оскара». На красной дорожке престижной кинопремии актриса появилась с новой прической, решив сменить свой платиновый оттенок волос.

Своему прежнему образу артистка не изменяла на протяжении многих лет. Теперь же перед гостями «Оскара» она предстала брюнеткой с укороченной стрижкой боб. Для выхода в свет 43-летняя звезда фильмов «Адвокат дьявола» и «Форсаж 8» выбрала голубое платье Dior с открытой спиной, а дополнением к роскошному наряду стали ожерелье и массивные браслеты Bvlgari с бриллиантами.

Новый образ Шарлиз создали парикмахер визажист Кейт Ли и звездный парикмахер Адир Абергель, сотрудничавший с Энн Хэтэуэй, Кирстен Данст, Кирой Найтли и многими другими голливудскими актрисами. Как отмечает портал ENews, сменить имидж Терон по совету ее стилистом могла решиться не заранее, а едва ли не в последние минуты перед церемонией.

Напомним, последней киноролью Шарлиз Терон стала роль матери-одиночки в фильме «Талли» режиссера Джейсона Райтмана, мировая премьера картины состоялась в апреле 2018 года.



