Скандал на «Холостяку». Після вильоту з шоу учасниця звинуватила творців у сексизмі

«Це не новина, що «Холостяк» – це сексистське шоу. Але ж десь мають бути ці червоні лінії?»

Журналістка та блогерка Марічка Довбенко, яка була учасницею романтичного проєкту «Холостяк 13», зробила гучну заяву. Вона звинуватила творців реаліті у сексизмі та наголосила, що всіх дівчат «експлуатують у сексуальному контексті, а вони змушені мовчати».

Дівчина має свій YouTube-канал під назвою «У ліжку», на якому вона знімає інтерв'ю з відомими людьми прямо у ліжку. Серед гостей шоу були: ексрадник голови Офісу президента Олексій Арестович, політикиня Олена Шуляк, кухар Євген Клопотенко, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін, скандальна блогера Корячка та інші.

Довбенко записала велике інтервʼю з Арестовичем понад рік тому, де він розповідав про свої президентські амбіції скриншот YouTube-сторінки

Такий самий формат Довбенко обрала для першої зустрічі з холостяком Олександром Тереном. Проте головний герой шоу відреагував неоднозначно на такий варіант знайомства.

Терен під час спілкування з дівчиною сказав відверто, що йому не подобається одразу йти в ліжко. В кінці першої вечірки Довбенко покинула шоу і публічно відреагувала на таке рішення.

«Коли ти приходиш на проєкт і дякуєш головному герою – ветерану Олександру Терену за те, що ти можеш спокійно лежати у ліжку і там приводити інтерв'ю, як у моєму випадку, а він тебе запитує: «Скільки у тебе було інтерв'ю у ліжку без камер?». Я перепрошую, що це за сексизм? Це не новина, що «Холостяк» – це сексистське шоу. Але ж десь мають бути ці червоні лінії? І річ у тому, що ця ситуація – ще квіточки. А от те, що ви не бачите на екрані – це червоні лінії, які уже перейшли творці шоу. І дівчата змушені про це мовчати через контракти, які вони підписують для участі у шоу. Інакше їх чекають великі штрафи», – розповіла блогерка в своєму Instagram та записала новий випуск свого проєкту з ексучасницями «Холостяка».

скриншот з відео

Ведуча також наголосила, що під час участі в шоу відчула на собі приниження. Про це вона згадала так: «Це шоу про сексизм і мізогінію. Я просто як вийшла, то хотіла кричати про все те, що я там побачила. Потім відкрила контракт і зрозуміла, що це дуже дорого. Це буде найдорожчий крик мого життя».

Тож згодом вона вирішила поговорити з іншими учасницями шоу, які вже можуть розповідати деталі свого досвіду у проєкті. Ролик вийшов на її ютуб-каналі «У ліжку». Гостями випуску стали переможниця «Холостяк-1» Саша Шульгіна та переможниця восьмого сезону Іванка Гончарук. До них приєдналися Дана Оханська, фіналістка десятого сезону, Юлія Кучеренко та Настя Кузьміцька з 12 сезону.

«Не можна читати книги, не можна дивитися телебачення, бо потрібно повністю зануритися в проєкт і не відволікатись на сторонні фактори. Це такий психологічний трюк для того, щоб дівчинка повністю занурилася в історію», – поділилася Оханська. Водночас сам Холостяк, за словами учасниць, живе своє звичне життя поза проєктом.

Дівчата запевняють, що коли проєкт завершується, то ти не можеш розповідати свою версію. Втім, учасниця першого «Холостяку», який знімали ще до початку війни у 2014 році, Олександра Шульгіна, вже це може робити, бо термін її контракту закінчився.

Олександра Шульгіна, переможниця першого сезону «Холостяка» розповіла, що їй та іншим дівчатам нібито погрожували на шоу скриншот з відео

«Перша серія «Холостяку», мені сказали піти на балкон, вивести холостяка та поцілувати його. Я кажу, ви шо, ту-ту? Я не буду такого робити. Потім якимось дівчатам сказали стрибнути у сніг, і хтось це робив, а хтось ні. Тобто, в нас була змога відмовитися, але нам погрожували. Я пам’ятаю розмову щодо дитини Марини, коли ми підняли її з Надею. Що вона типу не така якась мама. Ту розмову нам сказали зробити. Сказали: якщо ви не підіймете цю тему, не будете обговорювати дитину Марини, яка вона матір, ми вас виганяємо з шоу», – зізналась Шульгіна.

До слова, творці проєкту поки не відреагували на критику Довбенко.

Нагадаємо, командир стрілецького батальйону «Карпатська Січ» Олександр Будько з позивним «Терен», який втратив на війні обидві кінцівки, став новим героєм шоу «Холостяк».

Олександр Будько пішов добровольцем захищати країну 24 лютого 2022 року. За пів року став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ». Під час бойових дій втратив обидві кінцівки. Після протезування веде активний спосіб життя, є призером міжнародних змагань «Ігри Нескорених», а також співавтором та ведучим YouTube-проєкту «Відвал ніг, або All інклюзив».