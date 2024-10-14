Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лукашенко відправив колишнього білоруського опозиціонера Протасевича на завод

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Лукашенко відправив колишнього білоруського опозиціонера Протасевича на завод
В інтерв'ю Протасевич заявляв, що пішов на співпрацю із пропагандистами заради порятунку, а під час допитів до нього нібито ставилися «по-людськи»
фото: скриншот з відео

«Зрозумів, що найкраще, що є на ринку праці, це професія зварювальника»

Колишній білоруський опозиціонер та один із редакторів каналу Nexta Роман Протасевич змінив сферу діяльності. Тепер він працює зварювальником на заводі, про що розповів російській журналістці Ксенії Собчак.

За словами Протасевича, він довго шукав роботу, зокрема у сфері ІТ. Ходив на співбесіди, але отримував багато відмов через «репутаційні ризики».

«Зрозумів, що найкраще, що є на ринку праці, це професія зварювальника. Вона скрізь затребувана, непогані зі старту зарплати. Відучився, пройшов теоретичний курс. Я б не сказав, що повністю пішов із журналістики, досі залишаюся душею та серцем у цьому, досі у темі з купи різних інфоприводів», – розповів Протасевич.

Ексопозиціонер повідомив, що заробляє 2200–2500 білоруських рублів на місяць (28-31 тис. грн). «З огляду на те, що я не винаймаю квартиру, у мене від батьків (залишилася - ред.) власна, то мені нормально», – прокоментував він свою зарплату. Протасевич також додав, що іноді працює у суботу.

Нагадаємо, рік тому 23 травня 2021 року білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст, засновник мегапопулярних у Білорусії проєктів Nexta й «Білорусь головного мозку» Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

Через місяць Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт. Протасевич, якого утримували білоруські силовики, заявив про свою «причетність до спроби держперевороту» в Білорусі. У 2022 році Софію Сапегу засудили до шести років колонії загального режиму, але у 2023 році Лукашенко помилував росіянку Сапегу.

До слова, на початку цього року Протасевич після довгої відсутності у публічному простор зробив стрім у YouTube, під час якого розповів про себе та відповів на питання глядачів. Протягом майже півтори години він розповідав, що не цікавиться опозиційними ЗМІ, живе «звичайним життям» та не має наміру виїжджати з країни. Також він нахвалював самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який його помилував. 

Читайте також:

Теги: Олександр Лукашенко Місяць роман Роман Протасевич влада YouTube журналіст арешт Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З ім’ям Оксани Забужко пов’язаний вихід сучасної української літератури на міжнародну арену
Оксана Забужко святкує день народження: цікаві факти про письменницю
19 вересня, 21:55
До рейтингу воєнних блогерів увійшли ті, хто має не менше ніж 50 тис. підписників у соцмережах
Оприлюднено рейтинг впливових воєнних блогерів
20 вересня, 11:52
Дослідники готуються зважити місячні зразки Chang'e 6
З чого складається ґрунт зі зворотного боку Місяця: китайські вчені зробили відкриття
18 вересня, 03:30
У місті Торопець досі триває детонація боєприпасів, а влада оголосила про проведення евакуації
«Стерли з лиця землі»: СБУ підтвердила ліквідацію ракетного арсеналу в Тороповці
18 вересня, 11:04
У Білоцерківському районі в Ольшаницькому родовищі гранітів виконуватимуться вибухові роботи
На Білоцерківщини лунатимуть вибухи: влада звернулась до жителів регіону
19 вересня, 10:11
Інтернет-провайдери в Росії жаліються, що обмеження YouTube є дискримінацією
Російські інтернет-провайдери масово втрачають клієнтів: у чому причина
20 вересня, 11:08
Туск: «Ми приймали рішення у 2010 році, екологи були роздратовані, але є пріоритети. Іноді доводиться вибирати між любов'ю до тварин і стабільністю дамб»
Туск збирається боротися із бобрами, бо вони заважають ліквідувати наслідки повені – ЗМІ
24 вересня, 07:23
Раніше президент заявив, що готовий до проведення виборів під час воєнного стану, якщо вдасться подолати ті перешкоди, які заважають голосуванню в умовах війни
The Economist припустив, коли в Україні можуть відбутися вибори
26 вересня, 17:10
В РФ «ветеранів» війни призначатимуть на керівні посади
В РФ десятки «ветеранів» війни скоро стануть мерами та губернаторами – ISW
8 жовтня, 06:37

Політика

Лукашенко відправив колишнього білоруського опозиціонера Протасевича на завод
Лукашенко відправив колишнього білоруського опозиціонера Протасевича на завод
Уряд Німеччини підтвердив, що Байден цього тижня відвідає країну
Уряд Німеччини підтвердив, що Байден цього тижня відвідає країну
Посланець Папи Римського з питань миру в Україні прибув до Москви: мета візиту
Посланець Папи Римського з питань миру в Україні прибув до Москви: мета візиту
Китайські кораблі проникли в «закриту акваторію»: берегова охорона Тайваню б'є на сполох
Китайські кораблі проникли в «закриту акваторію»: берегова охорона Тайваню б'є на сполох
Глави МЗС Євросоюзу обговорять постачання ППО Україні – Боррель
Глави МЗС Євросоюзу обговорять постачання ППО Україні – Боррель
Росія готова зазнавати величезних втрат на війні, очікуючи результатів виборів у США – WSJ
Росія готова зазнавати величезних втрат на війні, очікуючи результатів виборів у США – WSJ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Північнокорейські війська в Україні: Третя штурмова бригада назвала наслідки
76K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2024
18K
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Польща фіксує зміни на ринку праці: хто замінює українців
7447
Футбольний тренер Луческу встановив світовий рекорд

Новини

Як «Сталевий фронт» захищає Leopard: нові екрани для танків на передовій
Сьогодні, 14:46
ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 14 жовтня
Сьогодні, 06:00
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
КНДР перевела в боєготовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
Вчора, 22:49
План перемоги покажуть укрїнцям, успіхи ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua