Лукашенко відправив колишнього білоруського опозиціонера Протасевича на завод

В інтерв'ю Протасевич заявляв, що пішов на співпрацю із пропагандистами заради порятунку, а під час допитів до нього нібито ставилися «по-людськи»

«Зрозумів, що найкраще, що є на ринку праці, це професія зварювальника»

Колишній білоруський опозиціонер та один із редакторів каналу Nexta Роман Протасевич змінив сферу діяльності. Тепер він працює зварювальником на заводі, про що розповів російській журналістці Ксенії Собчак.

За словами Протасевича, він довго шукав роботу, зокрема у сфері ІТ. Ходив на співбесіди, але отримував багато відмов через «репутаційні ризики».

«Зрозумів, що найкраще, що є на ринку праці, це професія зварювальника. Вона скрізь затребувана, непогані зі старту зарплати. Відучився, пройшов теоретичний курс. Я б не сказав, що повністю пішов із журналістики, досі залишаюся душею та серцем у цьому, досі у темі з купи різних інфоприводів», – розповів Протасевич.

Ексопозиціонер повідомив, що заробляє 2200–2500 білоруських рублів на місяць (28-31 тис. грн). «З огляду на те, що я не винаймаю квартиру, у мене від батьків (залишилася - ред.) власна, то мені нормально», – прокоментував він свою зарплату. Протасевич також додав, що іноді працює у суботу.

Нагадаємо, рік тому 23 травня 2021 року білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст, засновник мегапопулярних у Білорусії проєктів Nexta й «Білорусь головного мозку» Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

Через місяць Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт. Протасевич, якого утримували білоруські силовики, заявив про свою «причетність до спроби держперевороту» в Білорусі. У 2022 році Софію Сапегу засудили до шести років колонії загального режиму, але у 2023 році Лукашенко помилував росіянку Сапегу.

До слова, на початку цього року Протасевич після довгої відсутності у публічному простор зробив стрім у YouTube, під час якого розповів про себе та відповів на питання глядачів. Протягом майже півтори години він розповідав, що не цікавиться опозиційними ЗМІ, живе «звичайним життям» та не має наміру виїжджати з країни. Також він нахвалював самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який його помилував.