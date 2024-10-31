Жданов – на вихід. Від яких блогерів втомилися українців? Оприлюднено свіжий рейтинг

Найпопулірніші блогери, які розповідають про війну: хто увійшов до топ-10 цього року

Українські блогери продовжують висвітлювати військову тематику в мережі та здобувають на цьому чималу популярність та доходи. Редакція «Слова і діла» склала свіжий рейтинг впливових блогерів. Цьогоріч до нього вперше увійшли канали Яніни Соколової та Юрія Бутусова, при цьому вибули зі списку канали оглядача НВ Івана Яковини та суперпопулярного коментатора на початках війни Олега Жданова.

Перше місце у рейтингу посів Дмитро Гордон. Його канал «В гостях у Гордона» за рік збільшив кількість підписників до 4,24 млн (+12,2%), кількість переглядів склала 2 млрд 553,5 млн.

Найпопулярнішим українським YouTube-блогером залишається Дмитро Гордон фото: Слово і діло

На своєму першому каналі Гордон публікує інтерв'ю, які він сам дає іншим журналістам, відеозвернення на актуальні теми, випуски програми, а також проводить прямі трансляції, під час яких спілкується з авдиторією онлайн.

На другому місці залишається Дмитро Комаров та його канал «Світ навиворів»: кількість підписників становить 4,06 млн (+5,5%), переглядів – 1 млрд 223,8 млн. Програма показує нетуристичні та маловивчені регіони планети. Автор проєкту у своїх репортажах фокусується насамперед на зворотному боці життя країни, якого зазвичай не бачать туристи.

Канал Володимира Золкіна, де він публікує відео з російськими військовополоненими, збільшив кількість підписників на 21,3% – до 2,22 млн. Кількість переглядів збільшилась до 1 млрд 262 млн. Золкін самостійно телефонує росіянам з новинами про їхніх родичів у військах, дислокованих в Україні, намагаючись протистояти російській дезінформації про війну.

У волонтера Сергія Стерненка 2 млн підписників на YouTube (+13,6% за рік) та 994,8 млн переглядів. Він веде програму, де показує життєві реалії України у війні.

На колишнього радника керівника ОПУ Олексія Арестовича підписано 1,83 млн користувачів YouTube (+7% за рік). Його відео переглянули 774,4 млн.

У каналу Раміни Есхакзай 1,46 млн підписників (+4,3%), а кількість переглядів, як і минулого року, найнижча – 177 млн. Журналістка знімає випуски з найгарячіших точок України, інтерв'ю з бійцями, які захищають нашу країну та відомими у різних сферах публічними діячами.

У Олексія Дурнєва зараз 1,39 млн підписників (+2,2%) та 377,9 млн переглядів. У своїй творчості Дурнєв висміює росіян та оприлюднює реалії війни.

«Перспективними» з точки зору шансів потрапити до рейтингу є канали Тараса Березовця (980 тисяч підписників), Дениса Казанського (888 тисяч), Олени Курбанової (760 тисяч), Віталія Портнікова (750 тисяч), Марії Єфросініної (742 тисячі), Сергія Притули (652 тисячі), Наталії Мосейчук (623 тисячі), Юрія Романенка (571 тисяча), Миколи Давидюка (526 тисяч).

До слова, раніше ми публікували рейтинг політиків, які найбільше витрачаються на свою рекламу у Facebook.