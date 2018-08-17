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    Шоу-биз

    Скарлетт Йоханссон обошла Анджелину Джоли в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис

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    Скарлетт Йоханссон - Скарлетт Йоханссон обошла Анджелину Джоли в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис
    Скарлетт Йоханссон

    Журнал Forbes представил свой постоянный рейтинг самых высокооплачиваемых актрис

    В этом году первое место в нем заняла Скарлетт Йоханссон с доходом в 40,5 миллионов долларов. Сумму с шестью нулями ей удалось заработать благодаря роли Черной вдовы в фильме "Мстители: Война бесконечности" по комиксам Marvel.

    Второе место в списке досталось Анджелине Джоли с ее 28 миллионами долларов. Большую часть этой суммы составил аванс за съемки второй части "Малефисенты". Картина должна выйти на экраны лишь в 2020 году, но съемки уже начались.

    Закрывает тройку победителей Дженнифер Энистон, которая заработала 19,5 миллионов долларов. Примечательно, что у актрисы за прошедший год не было крупных кинопроектов и ближайшее время не предвидится. Такую большую сумму ей удалось получить благодаря рекламным контрактам с авиакомпанией Emirates, косметическим брендом Aveeno и производителем питьевой воды Smartwater. 

    Джерело: Hello!

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