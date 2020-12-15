Украинский актер после смерти спас четырех людей

Артиста похоронили в день Андрея

Украинский актер Андрей Панас погиб после несчастного случая: артист получил отек мозга после падения, что привело к смерти. Органы Андрея трансплантировали четырем людям — операция спасла им жизнь. Об этом сообщила в своем Фейсбуке основательница «Дикого театра» Ярослава Кравченко.

По ее словам, в студенческие годы они с Андреем жили в общежитии по соседству, делили конфорки на кухне, дискутировали о революции 2004 года, много говорили об искусстве.

«Смерть абсолютно бессмысленна: упал, ударился, отек мозга, смерть. Но в этот момент он спас жизни 4 людям, которым трансплантировали его органы. Поэтому, продолжает жить не только в наших сердцах ... 2020 закалил нас к смерти, война закалила нас, но все равно это всегда неожиданно», - написала Ярослава.

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