  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Украинский актер после смерти спас четырех людей

    • Розсилка
    Актер Андрей Панас - Украинский актер после смерти спас четырех людей
    Актер Андрей Панас

    Артиста похоронили в день Андрея

    Украинский актер Андрей Панас погиб после несчастного случая: артист получил отек мозга после падения, что привело к смерти. Органы Андрея трансплантировали четырем людям — операция спасла им жизнь. Об этом сообщила в своем Фейсбуке основательница «Дикого театра» Ярослава Кравченко.

    По ее словам, в студенческие годы они с Андреем жили в общежитии по соседству, делили конфорки на кухне, дискутировали о революции 2004 года, много говорили об искусстве.

    «Смерть абсолютно бессмысленна: упал, ударился, отек мозга, смерть. Но в этот момент он спас жизни 4 людям, которым трансплантировали его органы. Поэтому, продолжает жить не только в наших сердцах ... 2020 закалил нас к смерти, война закалила нас, но все равно это всегда неожиданно», - написала Ярослава.

    screenshot_1_120

    Ранее «Скотч» сообщал о смерти выдающегося режиссера Ким Ки Дука.

    Кинематографист скончался в больнице из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом. Ему было 59 лет.

     Читайте также: Скончался главный детективщик планеты Дэвид Корнуэлл. Вспоминаем его лучшие книги
    Теги: знаменитости украинский актер актер умер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies