СМИ стало известно об интимной связи Дэвида Боуи с малолетними фанатками



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Дэвид Боуи

Несмотря на то, что Боуи нарушал закон, совращая девочек младше 16 лет, ни одна из его «жертв» не согласилась выставить его в дурном свете

Легендарный Дэвид Боуи ушел из жизни три года назад, но, как оказалось, еще не все детали его биографии стали известны миру. Как сообщает Daily Mail, Боуи не скрывал свою любовь к девушкам помладше, но нигде не упоминаются его связи с фанатками, еще не достигшими возраста согласия. А без них не обошлось, и с двумя из таких девушек журналистам удалось пообщаться. 60-летняя Лори Мэттикс рассказала, что в 15 лет потеряла девственность с Дэвидом и впервые занялась групповым сексом в джакузи с участием еще более молодой подруги, но совершенно не видит в этом проблемы

«Я ни о чем не жалею. 45 лет назад я отлично повеселилась. Дэвид был джентльменом, остроумным, открытым, великолепным человеком, и он остался моим другом, хотя был невероятно популярен», – вспомнила Лори

«Он не был педофилом. Он любил ярких людей и просто хотел все, что движется. Женщины, мужчины, молодые или старые. Времена изменились, в нынешнем черно-белом мире это звучит аморально, но тогда мы просто веселились. Не было никаких правил», – объяснила изданию бывшая подружка музыканта Дана, которой на момент знакомства и интимной близости с ним было всего 14.

Несмотря на то, что Боуи нарушал закон, совращая девочек младше 16 лет, ни одна из его «жертв» не согласилась выставить его в дурном свете.

Джерело: Super