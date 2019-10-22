Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
Санта Димопулос
Фото: instagram.com/santadimopulos/
Звезда призналась, что скучает по «животику»
Экс-«Виа Гра» Санта Димопулос призналась, что скучает по животу во время беременности. Певица выложила в Instagram свое фото в бассейне, на котором она запечатлена на девятом месяце, и отметила, что не прочь вернуться в то состояние.
«Не думала, что это будет так скоро… Но я уже скучаю по этому животику», – написала звезда.
Напомним, 14 сентября Санта родила девочку, малышку назвали Софией. Отец ребенка — муж певицы, бизнесмен Игоря Кучеренко. Добавим, что у Димопулос уже имеется 10-летний сын