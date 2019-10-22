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    Шоу-биз

    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность

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    <p>Санта Димопулос</p> <p>Фото: instagram.com/santadimopulos/</p> - Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность

    Санта Димопулос

    Фото: instagram.com/santadimopulos/

    Звезда призналась, что скучает по «животику»

    Экс-«Виа Гра» Санта Димопулос призналась, что скучает по животу во время беременности. Певица выложила в Instagram свое фото в бассейне, на котором она запечатлена на девятом месяце, и отметила, что не прочь вернуться в то состояние.

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    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность
    Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность

    «Не думала, что это будет так скоро… Но я уже скучаю по этому животику», – написала звезда.

    Напомним, 14 сентября Санта родила девочку, малышку назвали Софией. Отец ребенка — муж певицы, бизнесмен Игоря Кучеренко. Добавим, что у Димопулос уже имеется 10-летний сын

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