Соблазнительная экс-«Виа Гра» намекнула на новую беременность



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Санта Димопулос Фото: instagram.com/santadimopulos/

Звезда призналась, что скучает по «животику»

Экс-«Виа Гра» Санта Димопулос призналась, что скучает по животу во время беременности. Певица выложила в Instagram свое фото в бассейне, на котором она запечатлена на девятом месяце, и отметила, что не прочь вернуться в то состояние.

«Не думала, что это будет так скоро… Но я уже скучаю по этому животику», – написала звезда.

Напомним, 14 сентября Санта родила девочку, малышку назвали Софией. Отец ребенка — муж певицы, бизнесмен Игоря Кучеренко. Добавим, что у Димопулос уже имеется 10-летний сын