На «Голос країни-14» неочікувано прийшла онучка колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова – 19-річна Марія. Про це повідомляє «Главком».

Дівчина зізналась, що їй завжди подобався проєкт. Однак лише у 14-му сезоні вона нарешті наважилась подати заявку на участь. Марія Данілова говорить, що стала заручницею відомого прізвища, і всі її досягнення перекреслюються цим. Тож, вона прийшла на «Голос країни», аби показати, що не лише онучка політика, а й варта чогось самостійно.

«Через це прізвище мене спіткав тільки хейт. Що лишнь не писали: і що безголоса, і що некрасива, і що товста. Були погрози…Це реально треш, ще й дивлячись на те, що з дідусем своїм я спілкуюся настільки рідко, що це просто годі уявити. Люди можуть перекреслити роки праці і сказати, що вона ж онучка, все зрозуміло. Тому я прийшла на «Голос», бо я хочу, щоб почули, що я вмію співати», – пояснила дівчина.

Марія Данілова виконала хіт Adam – «Дещо інше». І їй вдалося переконати тренерів, оскільки і Наталія Могилевська, і Артем Пивоваров розвернули свої крісла, а зал почав вставати та аплодувати.

«Я плачу! Це той самий випадок, коли вже не важлива ані музика, ані зала, бо ти змусила слухати тебе, твою душу. Я просто повернулась. Я плачу! Це неймовірно! Дякую за ці емоції!», – сказала Наталя Могилевська.

Тим часом Артем Пивоваров вперше за шоу вирішив поступитися та не боротися за учасницю. Тренер чесно зізнався, що одразу відчув гармонію між Наталією Могилевською та Марією. Також Пивоваров взяв до уваги щирі емоції колеги.

Марія Данілова виконала пісню гурту ADAM

«Я тепер дивлюся на вашу реакцію і мені не хочеться боротися. Мабуть, вперше на цьому шоу той випадок, коли мені не хочеться боротися, а я дуже азартна людина. Я дивлюся на цей метч, дивлюся, як на вас дивиться Наталія Олексіївна», – зізнався тренер.

Зрештою, Марія вислухала тренерів та дійсно пішла до команди Наталії Могилевської, оскільки й сама відчула зв’язок.

Раніше викладачка вокалу з Рівного Олена Українець підпалила сцену шоу «Голос країни» під час сліпого прослуховування. Співачка відома у TikTok завдяки своїм незвичним методам викладання вокалу.

Нагадаємо, українська акторка Олена Світлицька взяла участь у 14-му сезоні пісенного конкурсу «Голос країни». Вона виконала хіт співачки Гайтани «Самотня босса». Під час виступу акторки одна із суддів, Тіна Кароль, почала танцювати на суддівському кріслі та навіть зняла підбори.