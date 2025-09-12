Головна Скотч Шоу-біз
В Італії відкрито заповіти Джорджо Армані

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Статки Армані оцінюються в 11-13 млрд євро
фото: The Fashiongton Post

Армані не має прямих спадкоємців, проте залишив декілька заповітів

Модельєр Джорджо Армані таємно залишив два заповіти, складені цього року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на італійське агентство ANSA з посиланням на дані нотаріального архіву Мілана.

За інформацією агентства, їх було відкрито нотаріусом 9 вересня, проте їх зміст не розголошується. За даними ANSA, Армані власноручно написав та запечатав заповіти. Одне – 15 березня поточного року, друге – 5 квітня. Про існування заповітів було відомо до його смерті.

Нагадаємо, відомий модельєр помер 4 вересня у віці 91 року. Він не має прямих спадкоємців. Статки Армані оцінюється в 11-13 млрд євро. Перш за все, він був єдиним власником модного будинку Giorgio Armani, який, на відміну від багатьох його конкурентів, не був куплений великою корпорацією і залишався власністю засновника. Крім того, Армані належали частки в інших компаніях, у тому числі виробники люксових окулярів EssilorLuxottica і виробники яхт The Italian Sea Group, а також кілька вілл.

Раніше італійський дизайнер Джорджіо Армані на шпальтах понад 60 італійських газет опублікував лист, в якому висловив вдячність лікарям за наполегливу боротьбу з коронавірусом Covid-19.

«Главком» писав, як видатний дизайнер вплинув на світову індустрію моди. Він був відомим як один із найвпливовіших представників світу моди і засновник власного глобального бренду розкоші, який зробив значний внесок у розвиток сучасного одягу та стилю. 

