Стали известны имена финалистов «Битвы экстрасенсов», которые поборются за звание самого сильного ясновидящего
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Розсилка
Уже в это воскресенье выйдет финальный выпуск самого мистического проекта страны «Битва экстрасенсов»
За победу в реалити сражается тройка лучших: таролог Фёкла, жрец графической магии Каин Крамер и колдун Евгений Медовщиков.
Самого сильного ясновидящего Украины определят с помощью смс-голосования телезрителей. Ну а пока, поклонники проекта ждут финального выпуска, а участники волнуются и готовятся к решающей битве, Scotch решил напомнить, что же известно о тройке лучших экстрасенсов.
Евгений Медовщиков, колдун из Белгорода-Днестровского
Из семьи магов. Его родители тоже видели и чувствовали потусторонний мир, но свой дар не развивали. Евгений в своей работе применяет как светлые, так и темные силы. Он утверждает, что ездил на могилы к предкам, чтобы привязать к себе их силу. И именно предки позволили ему пользоваться двумя силами одновременно и благословили на магическую практику. Евгений убежден, что именно он должен искупить страшные грехи своего рода.
«Ранее я использовал не всю свою силу и потенциал. На проекте же я набрался больше опыта и уверенности», – говорит экстрасенс.
Каин Крамер, жрец графической магии из Славутича
Работает с помощью сигилов (знаков, приходящих ему с пространства) и пепла. Дар передался по роду от пра-прабабушки. Магический псевдоним взял в честь подруги, которая пропала без вести. В жизни совмещает магические приемы и работу администратора. Девушки и отношений нет. Каин утверждает: он черствый и не умеет любить.
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«Я вырос как практик. Хочу продолжать помогать людям», – отмечает он.
Фёкла, таролог из Киева
Магический опыт – более 18 лет. Ранее работала следователем. Сейчас практикует авторские расклады и создает авторские колоды Таро, пишет книгу. В ее коллекции 43 колоды карт. Атрибуты: карты Таро, руны, рамки, маятник, зеркала, свечи, воск. В своей практике Фекла использует уникальный тарокод – сочетание Таро и нумерологии. Основатель и спикер эзотерических фестивалей.
«Проект дал мне новый опыт и рост», – говорит таролог.
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