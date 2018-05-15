Победительница «Битвы экстрасенсов» рассказала, как защититься от энергетического вампира



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наверняка каждому из нас знакома ситуация, когда, общаясь с человеком, мы начинаем чувствовать себя не очень хорошо.

В этом случае нужно быть максимально осторожными, ведь перед вами может быть энергетический вампир!

Как общаться с такими людьми и при этом не навредить себе, рассказала двукратная победительница «Битвы экстрасенсов» и постоянный эксперт популярного проекта ясновидящая Алена Курилова.

«Прежде всего меньше думайте о том, будто вам кто-то желает зла! Постоянно думая об этом, вы психологически помогаете агрессорам на себя воздействовать. Многие психологи и эзотерики уверены: лучшая защита от злопыхателей – искренний настрой на позитив и внутреннее состояние любви. Именно над этим и следует поработать», – советует Алена Курилова.

По словам экстрасенса, самый простой, но в то же время один из самых действенных приемов защиты от энергетического воздействия – визуализация.

«Если кто-то открыто идет с вами на конфликт, представьте между ним и собой зеркало, которое отражает его и закрывает вас. Также можно визуализировать некий пузырь: представьте, будто находитесь внутри защитной шарообразной энергетической оболочки!» – рассказывает ясновидящая.

Если чувствуете, что ослаблены, на вас кричат или вы явно ощущаете, будто вас атакуют, двукратная победительница «Битвы экстрасенсов» советует стать за любой предмет (стул, стол), тем самым создав между собой и атакующим преграду. Лучше всего становиться позади какого-нибудь растения, ведь они обладают свойством поглощать негативную энергию! «Примите защитную позу, скрестите руки. Не прячьте глаза, а наоборот, смотрите агрессору чуть выше переносицы, в область, которую также называют третьим глазом. Зафиксируйте взгляд и мысленно посчитайте до 12. Этим вы приведете человека в некоторое смятение, тем самым заставив думать, что что-то пошло не так», – добавила экстрасенс.





Джерело: СТБ