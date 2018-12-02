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    Шоу-биз

    M1 Music Awards-2018: Номинанты, победители и мастер-класс от Тины Кароль

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    Тина Кароль - M1 Music Awards-2018: Номинанты, победители и мастер-класс от Тины Кароль
    Тина Кароль

    Тина Кароль доказала, что она королева украинской поп-сцены

    1 декабря состоялась церемония награждения M1 Music Awards. Самые ротируемые и популярные артисты собрались в столичном Дворце Спорта, чтобы выяснить, кто же из них самый лучший.

    На протяжении пяти часов украинские артисты удивляли фанатов в зале и поклонников у телеэкранов своими яркими номерами и хореографическими постановками. И конечно же, получали заветные статуэтки.

    Как ранее сообщал специальный корреспондент Scotch, который весь вечер следил за тем, что происходит на сцене и за кулисами, победителями четвертой музыкальной премии M1 Music Awards-2018 стали:  

    Номинация «Прорыв года»: 
     Группа Kazka

    Номинация «Хит года»:

    Группа Kazka — «Плакала»

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    KAZKA

    Публикация от pakistan_florestan (@pakistan_florestan)

    Номинация «Проект года»:

    Monatik & Надя Дорофеева — «Глубоко…»

    Номинация «Dance Parade»:

    Maruv & Boosin — Drunk Groove

    Номинация «Группа года»:

    «Время и Стекло»

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    Номинация «Золотой граммофон» от Русского Радио:

    Michelle Andrade — Musica

    Номинация «Альтернатива»:

    The Hardkiss

    Номинация «Червона рута»:

    Oleksandr Ponomaryov (Александр Пономарев) — «Найкраща»

    Номинация «Певец года»:

    Олег Винник

    Номинация «Певица года»:

    NK Настя Каменских

    Номинация «Клип года»:

    NK Настя Каменских — «#этомояночь»

    Отметим, что продюсером шоу выступила Тина Кароль, которая даже победила в двух специальных номинациях: «За вклад в музыкальную индустрию» и «Лучший фан клуб».

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    Тина Кароль на M1 Music Awards 2018

    Кроме того, Тина запомнилась ярким выступлением, исполнив мегамикс из своих хитов и доказала, что она королева поп-сцены в Украине. Так, Кароль показала, как должен петь, двигаться и работать с публикой украинский артист. Для большинства лауреатов премии этого года, которые строят творчество на внешней красочности и ярких клипах в YouTube, Тина Кароль продемонстрировала заоблачный уровень мастерства.

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    Олег Винник Надя Дорофеева Настя Каменских артист Тина Кароль певица
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