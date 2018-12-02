M1 Music Awards-2018: Номинанты, победители и мастер-класс от Тины Кароль



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Тина Кароль

Тина Кароль доказала, что она королева украинской поп-сцены

1 декабря состоялась церемония награждения M1 Music Awards. Самые ротируемые и популярные артисты собрались в столичном Дворце Спорта, чтобы выяснить, кто же из них самый лучший.

На протяжении пяти часов украинские артисты удивляли фанатов в зале и поклонников у телеэкранов своими яркими номерами и хореографическими постановками. И конечно же, получали заветные статуэтки.

Как ранее сообщал специальный корреспондент Scotch, который весь вечер следил за тем, что происходит на сцене и за кулисами, победителями четвертой музыкальной премии M1 Music Awards-2018 стали:

Номинация «Прорыв года»:

Группа Kazka

Номинация «Хит года»:

Группа Kazka — «Плакала»

Посмотреть эту публикацию в Instagram KAZKA Публикация от pakistan_florestan (@pakistan_florestan) 1 Дек 2018 в 11:57 PST

Номинация «Проект года»:

Monatik & Надя Дорофеева — «Глубоко…»

Номинация «Dance Parade»:

Maruv & Boosin — Drunk Groove

Номинация «Группа года»:

«Время и Стекло»

Номинация «Золотой граммофон» от Русского Радио:

Michelle Andrade — Musica

Номинация «Альтернатива»:

The Hardkiss

Номинация «Червона рута»:

Oleksandr Ponomaryov (Александр Пономарев) — «Найкраща»

Номинация «Певец года»:

Олег Винник

Номинация «Певица года»:

NK Настя Каменских

Номинация «Клип года»:

NK Настя Каменских — «#этомояночь»

Отметим, что продюсером шоу выступила Тина Кароль, которая даже победила в двух специальных номинациях: «За вклад в музыкальную индустрию» и «Лучший фан клуб».

Тина Кароль на M1 Music Awards 2018

Кроме того, Тина запомнилась ярким выступлением, исполнив мегамикс из своих хитов и доказала, что она королева поп-сцены в Украине. Так, Кароль показала, как должен петь, двигаться и работать с публикой украинский артист. Для большинства лауреатов премии этого года, которые строят творчество на внешней красочности и ярких клипах в YouTube, Тина Кароль продемонстрировала заоблачный уровень мастерства.

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