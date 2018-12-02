M1 Music Awards-2018: Номинанты, победители и мастер-класс от Тины Кароль
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Розсилка
Тина Кароль доказала, что она королева украинской поп-сцены
1 декабря состоялась церемония награждения M1 Music Awards. Самые ротируемые и популярные артисты собрались в столичном Дворце Спорта, чтобы выяснить, кто же из них самый лучший.
На протяжении пяти часов украинские артисты удивляли фанатов в зале и поклонников у телеэкранов своими яркими номерами и хореографическими постановками. И конечно же, получали заветные статуэтки.
Как ранее сообщал специальный корреспондент Scotch, который весь вечер следил за тем, что происходит на сцене и за кулисами, победителями четвертой музыкальной премии M1 Music Awards-2018 стали:Номинация «Прорыв года»:
Группа Kazka
Номинация «Хит года»:
Группа Kazka — «Плакала»
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Номинация «Проект года»:
Monatik & Надя Дорофеева — «Глубоко…»
Номинация «Dance Parade»:
Maruv & Boosin — Drunk Groove
Номинация «Группа года»:
«Время и Стекло»
Номинация «Золотой граммофон» от Русского Радио:
Michelle Andrade — Musica
Номинация «Альтернатива»:
The Hardkiss
Номинация «Червона рута»:
Oleksandr Ponomaryov (Александр Пономарев) — «Найкраща»
Номинация «Певец года»:
Олег Винник
Номинация «Певица года»:
NK Настя Каменских
Номинация «Клип года»:
NK Настя Каменских — «#этомояночь»
Отметим, что продюсером шоу выступила Тина Кароль, которая даже победила в двух специальных номинациях: «За вклад в музыкальную индустрию» и «Лучший фан клуб».
Кроме того, Тина запомнилась ярким выступлением, исполнив мегамикс из своих хитов и доказала, что она королева поп-сцены в Украине. Так, Кароль показала, как должен петь, двигаться и работать с публикой украинский артист. Для большинства лауреатов премии этого года, которые строят творчество на внешней красочности и ярких клипах в YouTube, Тина Кароль продемонстрировала заоблачный уровень мастерства.
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