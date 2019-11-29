  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Стало известно, сколько Джонни Депп потратил на развод с Эмбер Херд

    • Розсилка
    <p>По мнению Джонни Деппа, звезда &laquo;Аквамена&raquo; делала ложные доносы в суд о домашнем насилии</p> <div></div> - Стало известно, сколько Джонни Депп потратил на развод с Эмбер Херд

    По мнению Джонни Деппа, звезда «Аквамена» делала ложные доносы в суд о домашнем насилии

    От бывшей жены звезда «Пиратов Карибского моря» требует компенсацию в $50 миллионов за моральный ущерб

    В 2014 году 56-летний Джонни Депп и 33-летняя Эмбер Херд поженились, но их брак продлился всего 15 месяцев. Актриса обвинила супруга в алкоголизме, домашнем насилии и потребовала несколько миллионов компенсации. С тех пор звезды то и дело выдвигают друг против друга новые обвинения. Кажется, их конфликт никогда не закончится!

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Стало известно, сколько Джонни Депп потратил на развод с Эмбер Херд
    Стало известно, сколько Джонни Депп потратил на развод с Эмбер Херд
    Стало известно, сколько Джонни Депп потратил на развод с Эмбер Херд
    Стало известно, сколько Джонни Депп потратил на развод с Эмбер Херд
    Стало известно, сколько Джонни Депп потратил на развод с Эмбер Херд
    Стало известно, сколько Джонни Депп потратил на развод с Эмбер Херд
    Стало известно, сколько Джонни Депп потратил на развод с Эмбер Херд
    Стало известно, сколько Джонни Депп потратил на развод с Эмбер Херд
    Стало известно, сколько Джонни Депп потратил на развод с Эмбер Херд
    Стало известно, сколько Джонни Депп потратил на развод с Эмбер Херд
    Стало известно, сколько Джонни Депп потратил на развод с Эмбер Херд
    Стало известно, сколько Джонни Депп потратил на развод с Эмбер Херд
    Стало известно, сколько Джонни Депп потратил на развод с Эмбер Херд
    Стало известно, сколько Джонни Депп потратил на развод с Эмбер Херд
    Стало известно, сколько Джонни Депп потратил на развод с Эмбер Херд
    Стало известно, сколько Джонни Депп потратил на развод с Эмбер Херд

    Джонни Депп за время судебной тяжбы потратил на услуги адвокатов 350 тысяч долларов, сообщает портал Daily Mail. А от бывшей жены он требует компенсацию в 50 миллионов долларов, за моральный ущерб и ложные доносы в суд о домашнем насилии. 

     

    знаменитости актриса самые сексуальные шоу-бизнес семья
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ