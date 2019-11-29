Стало известно, сколько Джонни Депп потратил на развод с Эмбер Херд



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По мнению Джонни Деппа, звезда «Аквамена» делала ложные доносы в суд о домашнем насилии

От бывшей жены звезда «Пиратов Карибского моря» требует компенсацию в $50 миллионов за моральный ущерб

В 2014 году 56-летний Джонни Депп и 33-летняя Эмбер Херд поженились, но их брак продлился всего 15 месяцев. Актриса обвинила супруга в алкоголизме, домашнем насилии и потребовала несколько миллионов компенсации. С тех пор звезды то и дело выдвигают друг против друга новые обвинения. Кажется, их конфликт никогда не закончится!

Джонни Депп за время судебной тяжбы потратил на услуги адвокатов 350 тысяч долларов, сообщает портал Daily Mail. А от бывшей жены он требует компенсацию в 50 миллионов долларов, за моральный ущерб и ложные доносы в суд о домашнем насилии.