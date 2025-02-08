Гурт Ziferblat представить Україну на «Євробаченні-2025»

Оголошені результати фіналу Національного відбору Євробачення 2025

Згідно з підрахунками голосів глядачів та журі, на 69-му пісенному конкурсі Україну представить гурт Ziferblat. Друге місце посів гурт Molodi, третє – співачка Маша Кондратенко. При цьому співак Khayat, який за голосування журі, набрав найбільшу кількість балів, після підрахунку голосів від глядачів не потрапив навіть до першої трійки.

«Главком» детально розповідає про творчість гурту та їх конкурсну пісню.

Що відомо про гурт Ziferblat

Гурт Ziferblat на Нацвідборі виступатиме під номером дев'ять фото: ziferblat_band/Instagram

Київський гурт Ziferblat заснували брати-близнюки Данило Лещинський (соліст) і Валентин Лещинський (гітарист). Пізніше до складу колективу приєднався барабанщик Федір Ходаков.

Свій дебютний альбом «Кіносеанс» гурт Ziferblat випустив у 2017 році, а вже за два роки представив власний сингл «Вночі» на сцені талант-шоу «Х-Фактор».

«Подібний досвід дає великий буст для розвитку, а також змогу проявити себе. А ще це зовсім інший рівень, адже знімання на телебаченні – завжди про впевненість у кадрі, що надзвичайно важливо для музиканта», – Федір Ходаков оцінив в інтерв'ю РБК-Україна досвід участі гурту в талант-шоу.

Ziferblat на талант-шоу «Х-Фактор»

Вперше спробувати сили у Нацвідборі музиканти наважилися у 2022 році. Тоді вони увійшли до лонглиста, але не пробилися до фінальної десятки. Проте це не зупинило артистів – вони продовжили активно розвивати творчість. У квітні 2023-го гурт випустив сингл-альбом «Диско-Фанко Терапія», який містив 13 треків. А вже у вересні Ziferblat здобув перемогу в премії Muzvar Awards у номінації «Найкращі нові імена альтернативної музики».

Вже у 2024 році гурт потрапив до фіналу Нацвідбору на Євробачення. Їхня конкурсна пісня Place I Call Home, присвячена всім українцям, які через війну були змушені покинути свої домівки, принесла їм друге місце у загальному рейтингу.

Ziferblat на Нацвідборі-2024 із піснею Place I Call Home

«Чому прагнемо потрапити (на Євробачення, – «Главком»)? Це передусім дитяча мрія. А ще хотілося б донести тему України через серйозніший мотив. Більше, наприклад, в стилі, в якому це свого часу зробила Джамала», – зауважив Валентин Лещинський про Євробачення-2025.

Меседж пісні доволі простий, як повідомляє Валентин Лещинський. Основна думка передає ідею незламності та любові до рідної землі, яку неможливо відібрати. Також у меседжі йдеться про те, що після темних часів завжди настає світло.

Валентин Лещинський додає, що режисером кліпу став Ілля Дуцик: «Його візуальне бачення занурює глядача у дві паралельні площини. Перша – це спогад про дім, що живе лише в людській пам’яті, викликаючи змішані почуття радості й смутку. А друга – пошук дому, його усвідомлення та прийняття через символічний рух у просторі. Для того, аби знайти, полюбити, побачити дім, ми проходимо шлях. І от такий шлях – важлива частина нашої візуальної історії. Це рух по колу, який постійно змінюється в діаметрі, кольорі та текстурі».

Гурт Ziferblat заснували брати-близнюки Данило Лещинський (соліст) і Валентин Лещинський (гітарист) фото: ziferblat_band/Instagram

Нагадаємо, фінал Національного відбору відбудеться 8 лютого 2025 року, де глядачі та журі оберуть артиста чи артистку, що представить Україну на Євробаченні-2025 у Швейцарії. Гурт Ziferblat виступатиме під номером дев'ять.

Як повідомлялося, 23 січня було презентовано пісні учасників Національного відбору на Євробачення-2025 та проведено жеребкування порядку виступів у фіналі. Водночас фінал національного відбору на Євробачення-2025 вестимуть телеведуча Марія Єфросиніна, офіційний голос пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.