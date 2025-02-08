Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Гурт Ziferblat представить Україну на «Євробаченні-2025»

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Гурт Ziferblat
фото з відкритих джерел

Оголошені результати фіналу Національного відбору Євробачення 2025

Згідно з підрахунками голосів глядачів та  журі, на 69-му пісенному конкурсі Україну представить гурт Ziferblat. Друге місце посів гурт Molodi, третє – співачка Маша Кондратенко. При цьому співак Khayat, який за голосування журі, набрав найбільшу кількість балів, після підрахунку голосів від глядачів не потрапив навіть до першої трійки.

Гурт Ziferblat представить Україну на «Євробаченні-2025» фото 1

«Главком» детально розповідає про творчість гурту та їх конкурсну пісню.

Що відомо про гурт Ziferblat

Гурт Ziferblat на Нацвідборі виступатиме під номером дев'ять
Гурт Ziferblat на Нацвідборі виступатиме під номером дев'ять
фото: ziferblat_band/Instagram

Київський гурт Ziferblat заснували брати-близнюки Данило Лещинський (соліст) і Валентин Лещинський (гітарист). Пізніше до складу колективу приєднався барабанщик Федір Ходаков.

Свій дебютний альбом «Кіносеанс» гурт Ziferblat випустив у 2017 році, а вже за два роки представив власний сингл «Вночі» на сцені талант-шоу «Х-Фактор».

«Подібний досвід дає великий буст для розвитку, а також змогу проявити себе. А ще це зовсім інший рівень, адже знімання на телебаченні – завжди про впевненість у кадрі, що надзвичайно важливо для музиканта», – Федір Ходаков оцінив в інтерв'ю РБК-Україна досвід участі гурту в талант-шоу.

Ziferblat на талант-шоу «Х-Фактор»

Вперше спробувати сили у Нацвідборі музиканти наважилися у 2022 році. Тоді вони увійшли до лонглиста, але не пробилися до фінальної десятки. Проте це не зупинило артистів – вони продовжили активно розвивати творчість. У квітні 2023-го гурт випустив сингл-альбом «Диско-Фанко Терапія», який містив 13 треків. А вже у вересні Ziferblat здобув перемогу в премії Muzvar Awards у номінації «Найкращі нові імена альтернативної музики».

Вже у 2024 році гурт потрапив до фіналу Нацвідбору на Євробачення. Їхня конкурсна пісня Place I Call Home, присвячена всім українцям, які через війну були змушені покинути свої домівки, принесла їм друге місце у загальному рейтингу.

Ziferblat на Нацвідборі-2024 із піснею Place I Call Home

«Чому прагнемо потрапити (на Євробачення, – «Главком»)? Це передусім дитяча мрія. А ще хотілося б донести тему України через серйозніший мотив. Більше, наприклад, в стилі, в якому це свого часу зробила Джамала», – зауважив Валентин Лещинський про Євробачення-2025.

Меседж пісні доволі простий, як повідомляє Валентин Лещинський. Основна думка передає ідею незламності та любові до рідної землі, яку неможливо відібрати. Також у меседжі йдеться про те, що після темних часів завжди настає світло.

Валентин Лещинський додає, що режисером кліпу став Ілля Дуцик: «Його візуальне бачення занурює глядача у дві паралельні площини. Перша – це спогад про дім, що живе лише в людській пам’яті, викликаючи змішані почуття радості й смутку. А друга – пошук дому, його усвідомлення та прийняття через символічний рух у просторі. Для того, аби знайти, полюбити, побачити дім, ми проходимо шлях. І от такий шлях – важлива частина нашої візуальної історії. Це рух по колу, який постійно змінюється в діаметрі, кольорі та текстурі».

Гурт Ziferblat заснували брати-близнюки Данило Лещинський (соліст) і Валентин Лещинський (гітарист)
Гурт Ziferblat заснували брати-близнюки Данило Лещинський (соліст) і Валентин Лещинський (гітарист)
фото: ziferblat_band/Instagram

Нагадаємо, фінал Національного відбору відбудеться 8 лютого 2025 року, де глядачі та журі оберуть артиста чи артистку, що представить Україну на Євробаченні-2025 у Швейцарії. Гурт Ziferblat виступатиме під номером дев'ять.

Як повідомлялося, 23 січня було презентовано пісні учасників Національного відбору на Євробачення-2025 та проведено жеребкування порядку виступів у фіналі. Водночас фінал національного відбору на Євробачення-2025 вестимуть телеведуча Марія Єфросиніна, офіційний голос пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.

 

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Гурт Ziferblat представить Україну на «Євробаченні-2025»
Гурт Ziferblat представить Україну на «Євробаченні-2025»
Видатна особистість та геніальна співачка: цього дня народилася Діана Петриненко
Видатна особистість та геніальна співачка: цього дня народилася Діана Петриненко
Нацвідбір-2025. Що відомо про фіналістів, де дивитися та як голосувати
Нацвідбір-2025. Що відомо про фіналістів, де дивитися та як голосувати
Каньє Вест планує випустити футболку зі свастикою (фото)
Каньє Вест планує випустити футболку зі свастикою (фото)
В США пройшла премія Critics Choice Awards 2025: список головних лауреатів
В США пройшла премія Critics Choice Awards 2025: список головних лауреатів
Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Fiїnka: гуцульська автентика та звинувачення у плагіаті
Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Fiїnka: гуцульська автентика та звинувачення у плагіаті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 лютого 2025
11K
Втрати ворога станом на 8 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
11K
«Спочивай з миром, воїне, поете, коханцю!» Депутатка Безугла розказала про свій бурхливий роман на фронті
11K
«Євробачення-2025»: онлайн-трансляція фіналу нацвідбору
4111
Time на обкладинці «посадив» Маска за президентський стіл. Трамп відреагував

Новини

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:04
9 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
7 лютого, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 лютого, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
6 лютого, 11:17

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua