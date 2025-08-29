Суддя шоу «МастерШеф» показала понівечену квартиру після атаки росіян на Київ

Ольга Мартиновська була в іншому регіоні країни під час масованого обстрілу столиці

Житло однієї з ведучих популярного кулінарного телешоу «МастерШеф», Ольги Мартиновської, постраждало під час атаки окупантів на Київ в ніч проти 28 серпня. Ресторторка показала фотографії квартири, в якій не залишилось вікон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Мартиновської.

«Повезло. Приліт дуже поруч. Вікна повилітали. У мене відрядження в Миколаїв, Віра у бабусі в Чернігові. Десь дуже близько ангел ходить. Дякую, що врятував», – заявила Ольга Мартиновська.

Наслідки атаки росіян на Київ для квартири Ольги Мартиновської фото: Instagram/olga_martynovska

За тиждень до масованої атаки окупантів на столицю Мартиновська запросила знімальну групу одного з проєктів у свою квартиру. Всю ситуацію суддя шоу «МастерШеф» назвала сюром.

«Я кажу: «Хочу ну хоч в чомусь стабільності, у власних стінах». Оце сказала, начебто забула де і в який час живу… Але вони (окупанти. – «Главком») швидко про це нагадали», – підсумувала Мартиновська.

Рестораторку лайком під публікацією підтримав її колега, беззмінний суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво. Не пройшли повз і акторки Анна Саліванчук та Анастасія Цимбалару.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ольга Мартиновська (@olga_martynovska)

Раніше «Главком» писав, як українські знаменитості відреагували на терор росіян в ніч проти 28 вересня. Водночас співак Yaktak пояснив, чому не скасував свій виступ на благодійному концерті в «кривавий» день для Києва.