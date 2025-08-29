Головна Скотч Шоу-біз
«Танці на кістках»? Артист YakTak перепросив за концерт в день загибелі десятків киян

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами артиста, концерт був безкоштовним та мав на меті зібрати кошти для військового госпіталю
Співак, у відповідь на критику, заявив, що не хотів зачепити чиїсь почуття

Співак YakTak опублікував заяву на тлі звинувачень через виступ на благодійному концерті у Софіївській Борщагівці. Він відбувався у день, коли російські війська масовано атакували Київ, вбивши понад два десятки людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис артиста.

Вчора, 28 серпня, відбувся благодійний концерт за участю різних артистів, де виступав і YakTak. За його словами, єдина причина, чому він не скасував участь у ньому – збір на військовий госпіталь.

«Це був виступ з безкоштовним входом, для всіх охочих, щоб зібрати якомога більше донатів військовим. Ми завжди пам'ятаємо, що єдині, завдяки кому можемо жити – це Сили оборони України», – каже він.

Як зазначив співак, він ще вчора зранку скасував запланований концерт на 29 серпня. «Ми в жодному разі не хотіли зачепити чиїсь почуття, ми щиро просимо вибачення у всіх», – написав він.

Нагадаємо, 28 серпня у Софіївській Борщагівці в «У-Кварталі» з благодійним концертом виступив артист YakTak. Це викликало обурення у багатьох українців, оскільки столиця пережила масовану атаку ворога. Під публікацією «У-Квартала» про благодійний концерт люди писали, що недоречно проводити виступ у такий день і треба було все перенести.

До слова, станом на ранок 29 серпня відомо, що від обстрілу росіян у столиці загинуло 23 людини.

