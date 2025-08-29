Головна Світ Політика
«Убивства мають припинитися». Посольство США зробило заяву про масований обстріл Києва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Посольство США в Україні: «Удари по цивільних районах є неприпустимими й мають бути негайно зупинені»

Посольство США в Україні засудило масовану атаку на Київ. Дипломати закликали Російську Федерацію негайно припинити удари по українських цивільних об’єктах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис посольства.

«Удари по цивільних районах є неприпустимими й мають бути негайно зупинені. Ми висловлюємо найглибші співчуття жертвам та їхнім родинам», – йдеться в заяві.

Дипломати повторили слова президента США Дональда Трампа, наголосивши, що убивства мають припинитися. «Президент Трамп чітко заявив: вбивства мають припинитися, а обидві сторони повинні докласти зусиль для досягнення переговорного рішення», – вказано в публікації.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Російський удар забрав життя 23 людей. Сьогодні, 29 серпня, в Києві оголошено днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня.

До слова, прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп був незадоволений через удар РФ по Києву, але його це «не здивувало». Лівітт підкреслила, що окупанти вдарили по Києву, а Україна атакувала російські нафтопереробні заводи. За її словами, обидві країни нібито поки що не готові завершити війну самі.

