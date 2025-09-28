«Світе, схаменися». Зірки відреагували на масовану атаку регіонами України 28 вересня

Представники українського шоу-бізнесу показали наслідки російського терору та звернулись до своїх підписників з усього світу

В ніч проти неділі, 28 вересня, Росія завдала масованого удару регіонами України. Основні напрямки ударів були на Київ, Київську область, Запоріжжя, Хмельниччину, Сумщину та Одещину. На жаль, відомо про загиблих та десятки постраждалих. «Главком» розкаже про реакцію українських знаменитостей на атаку.

Бронзова призерка Євробачення-2024 (спільно з Jerry Heil), реперка Alyona Alyona зазначила, що ніч для українців була важкою. Співачка не стала публікувати контент з нещодавньої презентації свого нового кліпу «А хто хейтить». Альона Савраненко (справжнє ім'я музичної виконавиці) розмістила відео з наслідками атаки росіян на регіони України.

«Ніч в Україні перетворилася на справжнє пекло. Понад 12 годин ворог масовано атакував наші міста – майже 500 ударних дронів та десятки ракет, серед яких гіперзвукові «Кинджали»... Станом на зараз відомо щонайменше про чотирьох загиблих, серед них – 12-річна дитина. Світ має посилювати тиск на агресора, поки не буде покладено край цим злочинам», – написала Alyona Alyona.

Телеведучий Григорій Решетнік разом з трьома синами та дружиною спускався в паркінг свого житлового комплексу. Він також назвав ніч жахливою.

Григорій Решетнік з родиною фото: Instagram/grisha_reshetnik/

«Світе, схаменися… Прокинься нарешті. Бо вже завтра-післязавтра – це можуть бути кадри твоїх вулиць. Ми маємо боротися разом вже сьогодні», – підсумував Григорій Решетнік та показав наслідки атаки окупантів.

З сином в укритті провела і телеведуча Маша Єфросиніна. Уродженка окупованої Керчі (Крим) зазначила, що росіяни відповідатимуть за кожного загиблого українця.

Акторка Ольга Сумська також провела ніч в укритті. Народна артистка показала відео, на якому її чоловік, актор Віталій Борисюк, наповнює матраци повітрям. Поруч з зірковим подружжям домашні улюбленці. Також Ольга Сумська показала наслідки удару росіян по Києву та Запоріжжю.

Телеведуча Катерина Осадча показала мапу з приблизною траєкторією руху російських ракет та безпілотників. «Дякуємо нашим ППО, що живі», – лаконічно підписала селфі Осадча.

Раніше «Главком» розповідав, що капелан, волонтер Марк Сергієв пережив з родиною ракетне влучання в передмісті Києва. Водночас мер Києва Віталій Кличко розповів про кількість жертв та постраждалих.