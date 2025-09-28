Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до 27, троє з них – діти

Усім постраждалим оперативно надається необхідна медична допомога

Внаслідок сьогоднішньої ранкової російської атаки на Запоріжжя значно зросла кількість постраждалих серед цивільного населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Вже 27 поранених, серед яких троє дітей. Зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової ворожої атаки на Запоріжжя.

Троє дітей 11, 12 та 9 років ушпиталені внаслідок ворожої ранкової атаки на Запоріжжя. Двоє хлопців – один з мінно вибуховими травмами, інший з отруєнням чадним газом – у важкому стані. Стан 9-річної дівчинки лікарі оцінюють як середній. Її ще дообстежують», – зазначив Федоров.

За його словами постраждалі отримали різноманітні травми, зокрема різані рани, переломи, контузії, а також отруєння чадним газом.

Федоров також уточнив, що три людини перебувають у важкому стані з політравмами та вибуховими пораненнями.

Усім постраждалим у Запоріжжі оперативно надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки масованої російської атаки, яка тривала понад 12 годин, назвавши її «звірячими ударами» та «свідомим терором» проти цивільного населення. За словами президента, Росія застосувала майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, включаючи ракети «Кинджал». Вранці атаку продовжили російсько-іранські «Шахеди». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, основні напрямки ударів були на Київ та Київську область, Запоріжжя, Хмельниччину, Сумщину та Одещину.