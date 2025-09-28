Масована атака на Україну тривала понад 12 годин – Зеленський

Головна Країна Події в Україні
Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський: Кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти
колаж: glavcom.ua

Президент України закликав посилити тиск на РФ

Президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки масованої російської атаки, яка тривала понад 12 годин, назвавши її «звірячими ударами» та «свідомим терором» проти цивільного населення. За словами президента, Росія застосувала майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, включаючи ракети «Кинджал». Вранці атаку продовжили російсько-іранські «Шахеди». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, основні напрямки ударів були на Київ та Київську область, Запоріжжя, Хмельниччину, Сумщину та Одещину.

фото: ДСНС

«Внаслідок обстрілу у столиці пошкоджена будівля Інституту кардіології. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед яких 12-річна дівчинка. Мої співчуття всім рідним та близьким. Загалом в Україні відомо про щонайменше 40 поранених людей, серед яких є й діти. Під обстрілом були підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Всі необхідні служби працюють на місцях», – зазначив Зеленський.

фото: ДСНС

Унаслідок обстрілу зазнали пошкоджень численні цивільні об'єкти та інфраструктура, зокрема  у Києві пошкоджена будівля Інституту кардіології. Загалом по Україні відомо про щонайменше 40 поранених, серед яких є діти.

фото: ДСНС

Володимир Зеленський наголосив, що ця підла атака фактично є завершенням тижня Генасамблеї ООН і свідчить про реальну позицію Москви – бажання «далі воювати та вбивати».

фото: ДСНС

Президент заявив, що Кремлю вигідно продовжувати терор, поки є кошти від енергетики та діє тіньовий флот. Він закликав світ до найжорсткішого тиску:

«Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля Президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт. Час для рішучих дій давно настав, і ми розраховуємо на міцну реакцію США, Європи, «сімки», «двадцятки»».

Зеленський також підтвердив, що Україна буде й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти Росію можливостей заробляти та примусити її до дипломатії.

Нагадаємо, сьогодні, 28 вересня, Київська область, як і столиця, зазнала масованої російської атаки. Державна служба України з надзвичайних ситуацій Київщини показала значні руйнування, пожежі та розповіла про постраждалих у кількох районах області. 

