Атака на Київ: Ткаченко назвав найбільш постраждалу локацію

Після російської атака на столицю, найбільших руйнувань зазнала локація на Гарматній

Однією з найбільш пошкоджених адрес у столиці після нічної атаки росіян стала вулиця Гарматна. Таку заяву зробив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тимура Ткаченка.

«Одна з найбільш постраждалих локацій – Гарматна, 30. Штаб поруч – вже активно працює, людям надають всю необхідну допомогу. Також ми оперативно відновлюємо комунікації», – зазначив Тимур Ткаченко.

😥Вулиця Гарматна стала однією з найбільш пошкоджених адрес у столиці після нічної атаки росіянhttps://t.co/wdKIYt1bQL pic.twitter.com/wym4dFkE8h — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 28, 2025

Він уточнив, що комунальні служби вже домоглися перших успіхів у відновленні життєзабезпечення будинку: «З першого по третій підʼїзд оперативно відновили воду та світло».

Керівник КМВА наголосив, що всі служби працюють у посиленому режимі, щоб «максимально відновити життя» на постраждалій території.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок сьогоднішньої масованої повітряної атаки на столицю зросла. Як повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, на одній із локацій рятувальники виявили ще одне тіло загиблого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тимура Ткаченка.

«За оперативною інформацією, на одній з локацій виявлено тіло загиблого. Разом наразі відомо про 4 жертви російської атаки», – повідомив Тимур Ткаченко.

Аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань у шести районах міста тривають. Деталі щодо особистостей загиблих та загальної кількості постраждалих уточнюються.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки масованої російської атаки, яка тривала понад 12 годин, назвавши її «звірячими ударами» та «свідомим терором» проти цивільного населення. За словами президента, Росія застосувала майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, включаючи ракети «Кинджал». Вранці атаку продовжили російсько-іранські «Шахеди». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, основні напрямки ударів були на Київ та Київську область, Запоріжжя, Хмельниччину, Сумщину та Одещину.

До слова, сьогодні, 28 вересня, Київська область, як і столиця, зазнала масованої російської атаки. Державна служба України з надзвичайних ситуацій Київщини показала значні руйнування, пожежі та розповіла про постраждалих у кількох районах області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.