Двічі втратив дім: капелан дивом вижив з родиною після удару по Борщагівці (відео)

Капелан Марк Сергієв розповів про влучання на Борщагівці, його родина дивом вижила після нічної атаки

Капелан-волонтер Марк Сергієв поділився власним свідченням наслідків російської атаки на Київську область, зокрема, на Борщагівку, де його родина дивом уціліла під час влучання. Марк Сергієв розповів, що його діти спали на третьому поверсі, під самим дахом. Влучання сталося саме по тій частині, де спав його старший син. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Марка Сергієва.

«Діти спали на третьому під дахом. І от старший син якраз на цій точці», – розповів Марк.

За його словами, він почув свіст ракети і одразу після цього стався удар: «І свіст ракети, саме ракети, я так розумію... потім коли я вийшов на вулицю, дітей витягнув. Там ще палали, потім ще взрив був якийсь... Дружина кричить, дітей дістань. Я кричу, всі цілі».

😢«Дружина кричала: дітей дістань!» – розповідає журналістам Марк Сергеєв, капелан, волонтер та власник зруйнованого будинку під Києвом



Сергеєв показав наслідки ворожого удару по будинку.



Марк Сергієв також описав, як рятував молодшу дитину:

«Я потім малого ще діставав з-під завалів, ну з-під даху звідси. І просто молить Боже. І все».

Житло сім’ї стало для родини Сергієвих другим домом, втраченим через російську агресію.

«Я не знаю. Це наша вже друга хата. Першу у нас в окупації в Мелітополі забрали росіяни, там все позабирали, віджали. Відома історія така. Переїхали в 2024 році сюди. Поселились тут. Почали жити в Києві. Діти в школу», – розповів капелан.

«Отак прокинулися сьогодні. З дітьми все живі? Всі живі. Це така милість Божа. Старший живий. Він сам у краю тут спав. На ліжку».

На місці влучання у житловому комплексі на Борщагівці тривають роботи з ліквідації наслідків та надання допомоги постраждалим.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки масованої російської атаки, яка тривала понад 12 годин, назвавши її «звірячими ударами» та «свідомим терором» проти цивільного населення. За словами президента, Росія застосувала майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, включаючи ракети «Кинджал». Вранці атаку продовжили російсько-іранські «Шахеди». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, основні напрямки ударів були на Київ та Київську область, Запоріжжя, Хмельниччину, Сумщину та Одещину.