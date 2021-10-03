«Танцы со звездами-2021»: Екатерина Кухар назвала потенциальных победителей
Екатерина Кухар рассказала, не ревнует ли ее муж Александр Стоянов к судье проекта Максима Чмерковского
Украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы судья шоу «Танцы со звездами-2021» рассказала, кого она считает сильными участниками, которые могут победить в шоу. Об этом она рассказала в программе «Світське життя».
Так, по ее мнению, потенциальными победителями шоу являются Дмитрий Каднай и Артур Логай. «В этом сезоне это конечно же Каднай, который проявил себя очень темпераментно, и Артур Логай», – рассказала балерина.
Также Екатерина Кухар рассказала, не ревнует ли ее муж Александр Стоянов к судье проекта Максима Чмерковского.
«У нас была только страстная ча-ча-ча и больше ничего. Наконец-то нашелся мужчина, к которому мой муж может ревновать», – сказала прима оперы и балета.
Отметим, сегодня, 3 октября, в 21:00 на паркет 3 октября выйдут такие звездные участники:
- Актер Артур Логай и Анна Карелина
- Певец Дмитрий Каднай и Алина Ли
- Певица Lida Lee и Алексей Базела
- Евгения Власова и Максим Леонов
- Фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар
- Джамала и Антон Нестеренко
- Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и Юрий Мешков
- Каратист Станислав Горуна и Даниэла Преап
- Актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук
- Фагот и Екатерина Тришина
- MELOVIN и Елизавета Русина
Ранее «Скотч» сообщал, кто стал первым неудачником пятого сезона шоу «Танцы со звездами».