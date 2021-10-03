«Танцы со звездами-2021»: Екатерина Кухар назвала потенциальных победителей

Екатерина Кухар назвала двух участников, которые могут победить в шоу

Екатерина Кухар рассказала, не ревнует ли ее муж Александр Стоянов к судье проекта Максима Чмерковского

Украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы судья шоу «Танцы со звездами-2021» рассказала, кого она считает сильными участниками, которые могут победить в шоу. Об этом она рассказала в программе «Світське життя».

Так, по ее мнению, потенциальными победителями шоу являются Дмитрий Каднай и Артур Логай. «В этом сезоне это конечно же Каднай, который проявил себя очень темпераментно, и Артур Логай», – рассказала балерина.

Также Екатерина Кухар рассказала, не ревнует ли ее муж Александр Стоянов к судье проекта Максима Чмерковского.

«У нас была только страстная ча-ча-ча и больше ничего. Наконец-то нашелся мужчина, к которому мой муж может ревновать», – сказала прима оперы и балета.

Отметим, сегодня, 3 октября, в 21:00 на паркет 3 октября выйдут такие звездные участники:

Актер Артур Логай и Анна Карелина Певец Дмитрий Каднай и Алина Ли Певица Lida Lee и Алексей Базела Евгения Власова и Максим Леонов Фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар Джамала и Антон Нестеренко Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и Юрий Мешков Каратист Станислав Горуна и Даниэла Преап Актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук Фагот и Екатерина Тришина MELOVIN и Елизавета Русина

Ранее «Скотч» сообщал, кто стал первым неудачником пятого сезона шоу «Танцы со звездами».



