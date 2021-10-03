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    «Танцы со звездами-2021»: Екатерина Кухар назвала потенциальных победителей

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    Екатерина Кухар назвала двух участников, которые могут победить в шоу - «Танцы со звездами-2021»: Екатерина Кухар назвала потенциальных победителей
    Екатерина Кухар назвала двух участников, которые могут победить в шоу
    Фото из открытых источников

    Екатерина Кухар рассказала, не ревнует ли ее муж Александр Стоянов к судье проекта Максима Чмерковского

    Украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы судья шоу «Танцы со звездами-2021» рассказала, кого она считает сильными участниками, которые могут победить в шоу. Об этом она рассказала в программе «Світське життя».

    Так, по ее мнению, потенциальными победителями шоу являются Дмитрий Каднай и Артур Логай. «В этом сезоне это конечно же Каднай, который проявил себя очень темпераментно, и Артур Логай», – рассказала балерина.

    Также Екатерина Кухар рассказала, не ревнует ли ее муж Александр Стоянов к судье проекта Максима Чмерковского.

    «У нас была только страстная ча-ча-ча и больше ничего. Наконец-то нашелся мужчина, к которому мой муж может ревновать», – сказала прима оперы и балета.

    Отметим, сегодня, 3 октября, в 21:00 на паркет 3 октября выйдут такие звездные участники:

    1. Актер Артур Логай и Анна Карелина
    2. Певец Дмитрий Каднай и Алина Ли
    3. Певица Lida Lee и Алексей Базела
    4. Евгения Власова и Максим Леонов
    5. Фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар
    6. Джамала и Антон Нестеренко
    7. Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и Юрий Мешков
    8. Каратист Станислав Горуна и Даниэла Преап
    9. Актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук
    10. Фагот и Екатерина Тришина
    11. MELOVIN и Елизавета Русина

    Ранее «Скотч» сообщал, кто стал первым неудачником пятого сезона шоу «Танцы со звездами».

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    Теги: Екатерина Кухар Melovin Артур судья
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    «Танцы со звездами-2021»: Екатерина Кухар назвала потенциальных победителей