«Танцы со звездами»: неудачники второго эфира



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Участники исполняли номера с украинским акцентом

Вчера состоялся второй прямой эфир оновленного третьего сезона популярного проекта «Танцы со звездами».

Темой программы стал украинский вечер - участники исполняли танцы под украинские хиты и в видеодневнике рассказывали, что для них значит Украина.

На этот раз в зону риска попали пары: Алексей Яровенко и Елена Шоптенко; Дзидзьо и Яна Цибульская и уже второй раз Серега и Аделина.

После голосования жюри и по результатам зрительского голосования проект покинули все же Серега и Аделина, которые исполнили пасадобль под песню «Ой, не ходи, Грицю».

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