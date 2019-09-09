«Танцы со звездами»: неудачники второго эфира
instagram.com/tanci1plus1/
Участники исполняли номера с украинским акцентом
Вчера состоялся второй прямой эфир оновленного третьего сезона популярного проекта «Танцы со звездами».
Темой программы стал украинский вечер - участники исполняли танцы под украинские хиты и в видеодневнике рассказывали, что для них значит Украина.
instagram.com/tanci1plus1/
На этот раз в зону риска попали пары: Алексей Яровенко и Елена Шоптенко; Дзидзьо и Яна Цибульская и уже второй раз Серега и Аделина.
После голосования жюри и по результатам зрительского голосования проект покинули все же Серега и Аделина, которые исполнили пасадобль под песню «Ой, не ходи, Грицю».