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    Шоу-биз

    «Танцы со звездами»: неудачники второго эфира

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    instagram.com/tanci1plus1/ - «Танцы со звездами»: неудачники второго эфира
    instagram.com/tanci1plus1/

    Участники исполняли номера с украинским акцентом

    Вчера состоялся второй прямой эфир оновленного третьего сезона популярного проекта «Танцы со звездами».

    Темой программы стал украинский вечер - участники исполняли танцы под украинские хиты и в видеодневнике рассказывали, что для них значит Украина.

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    «Танцы со звездами»: неудачники второго эфира
    «Танцы со звездами»: неудачники второго эфира
    «Танцы со звездами»: неудачники второго эфира
    «Танцы со звездами»: неудачники второго эфира
    «Танцы со звездами»: неудачники второго эфира
    «Танцы со звездами»: неудачники второго эфира
    «Танцы со звездами»: неудачники второго эфира
    «Танцы со звездами»: неудачники второго эфира
    «Танцы со звездами»: неудачники второго эфира
    «Танцы со звездами»: неудачники второго эфира
    «Танцы со звездами»: неудачники второго эфира
    «Танцы со звездами»: неудачники второго эфира
    «Танцы со звездами»: неудачники второго эфира
    «Танцы со звездами»: неудачники второго эфира
    instagram.com/tanci1plus1/

    На этот раз в зону риска попали пары: Алексей Яровенко и Елена Шоптенко; Дзидзьо и Яна Цибульская и уже второй раз Серега и Аделина.

    После голосования жюри и по результатам зрительского голосования проект покинули все же Серега и Аделина, которые исполнили пасадобль под песню «Ой, не ходи, Грицю».

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    Танцы со звездами
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