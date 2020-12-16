Ирина Билык рассказала, что подарит друзьям на Новый год

В этом году у многих звезд появилась больше времени на реализацию планов, которые всегда откладывались на потом

Певица Ирина Билык рассказала, как карантин повлиял на ее выбор подарков к Новому году. Об этом она рассказала за кулисами концерта-награждения самых лучших песен 2020-го года «Музыкальная платформа».

«Я давно мечтала сделать друзьям особенные подарки с моим изображением. Благодаря тому, что сейчас у меня появилось большое свободного времени, я занялась этим вопросом, сделала заказ, и скоро эти подарки будут готовы. Не могу сказать пока, что это, но там будет повсюду мое изображение», - сказала певица Ирина Билык за кулисами концерта «Музыкальная платформа».

Кстати, именно благодаря своим друзьям, утверждает Ирина Билык, она не мечтает о корпоративах в новогоднюю ночь.

«У меня такие друзья и соседи, что я не мечтаю о корпоративах на Новый год уже несколько лет. Я рада, когда не нужно никуда ехать, могу побыть с ребенком. С восьми утра начинаю готовить салаты, тазик оливье, я хозяйка всем на зависть! Готовлю на праздничный стол мясные блюда, научилась солить рыбу, и теперь это мое коронное блюдо для моих друзей. В новогоднюю ночь ем мало, больше люблю готовить», - сказала Ирина Билык.