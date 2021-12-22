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    Еще один украинский сериал продан российскому телеканалу

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    Кадр из сериала&nbsp;&laquo;Моя любимая Страшко&raquo; - Еще один украинский сериал продан российскому телеканалу
    Кадр из сериала «Моя любимая Страшко»
    Фото: пресс-служба 1+1

    Седьмой сезон «Сватов» тоже покажут в России

    Украинский сериал «Моя улюблена Страшко» телеканала 1+1 покажут в России. Права на показ проекта купил федеральный развлекательный канал «Суббота». Премьера состоится в 2022 году. Об этом сообщает kp.ua.

    «Все мы немного страшко, когда влюбляемся. Не родись красивой, а родись Страшко. «Моя любимая Страшко» – та самая любовь в брекетах», – говорится в анонсе сериала.

    «Моя улюблена Страшко» – адаптация сериала «Betty la fea» или «Ugly Betty». Первый сезон вышел в эфир в августе 2021 года. Украинская версия отличается от оригинального формата.

    Нашим зрителям также знакома российская адаптация, которая выходила на 1+1 под названием «Не родись красивой».

    Ранее мы писали, что седьмой сезон сериала «Сваты», который на днях начал показывать телеканал «1+1», увидят и российские зрители. «С 27 декабря в 21:20 на телеканале «Россия» – новый сезон всенародно любимого сериала «Сваты», – радостно объявили российские телевизионщики. «Неужели дождались! Стала известна дата выхода седьмого сезона «Сватов!» – такими заголовкам российская пресса анонсирует выход сериала.

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    Теги: скандал кино украинское кино Сериал Россия шоу-бизнес
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    Еще один украинский сериал продан российскому телеканалу