Трагически погиб музыкант из легендарной группы «Песняры»



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Аркадий Ивановский

Трагедия случилась позавчера

24 июня трагически погиб гитарист Аркадий Ивановский. Как сообщают российские СМИ, мужчина утонул в водохранилище в Минске. Сейчас белорусские следователи проводят проверку по факту смерти музыканта.

По словам очевидцев, гитарист купался в одиночестве в водохранилище «Дрозды». Спустя несколько часов он так и не вышел на сушу, после чего свидетели вызвали спасателей. Вскоре тело Аркадия Ивановского было доставлено на берег, но реанимировать звезду не удалось.

Прощание с ним состоялось в одном из ритуальных залов Минска сегодня, 26 июня. На церемонии присутствовали не только близкие Аркадия Станиславовича, но и почитатели его творчества.

Стоит отметить, что Аркадий Станиславович был участником коллектива «Песняры» с 1997 года. Он несколько раз уходил из ансамбля, но в итоге возвращался в группу. После того, как ансамбль распался в 2003 году, артист стал работать в Минском институте современных знаний имени Широкова на кафедре художественного творчества и продюсерства. Там он преподавал курсы по прикладным музыкальным программам, компьютерной музыке и современным технологиям в ней.