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    Шоу-биз

    Трагически погиб музыкант из легендарной группы «Песняры»

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    Аркадий Ивановский - Трагически погиб музыкант из легендарной группы «Песняры»
    Аркадий Ивановский

    Трагедия случилась позавчера

    24 июня трагически погиб гитарист Аркадий Ивановский. Как сообщают российские СМИ, мужчина утонул в водохранилище в Минске. Сейчас белорусские следователи проводят проверку по факту смерти музыканта.

    По словам очевидцев, гитарист купался в одиночестве в водохранилище «Дрозды». Спустя несколько часов он так и не вышел на сушу, после чего свидетели вызвали спасателей. Вскоре тело Аркадия Ивановского было доставлено на берег, но реанимировать звезду не удалось. 

    Прощание с ним состоялось в одном из ритуальных залов Минска сегодня, 26 июня. На церемонии присутствовали не только близкие Аркадия Станиславовича, но и почитатели его творчества.

    Стоит отметить, что Аркадий Станиславович был участником коллектива «Песняры» с 1997 года. Он несколько раз уходил из ансамбля, но в итоге возвращался в группу.  После того, как ансамбль распался в 2003 году, артист стал работать в Минском институте современных знаний имени Широкова на кафедре художественного творчества и продюсерства. Там он преподавал курсы по прикладным музыкальным программам, компьютерной музыке и современным технологиям в ней. 

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